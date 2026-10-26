बिहार में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद, 35 लाख टन का टारगेट और 2441 रुपये MSP तय

राज्य ब्यूरो, पटना। एक नवंबर से राज्य में पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के स्तर पर धान खरीद होगी। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समीक्षा की गई।

इस वर्ष बिहार को 35 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य मिला है। साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। बै ठक में धान अधिप्राप्ति एवं कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की प्राप्ति की सारी तैयारियों को चुस्त-दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। एक नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में धान की खरीद होगी। राज्य के शेष जिलों में 15 नवंबर से 31 मार्च तक धान खरीद निर्धारित है। सीएमआर की प्राप्ति की अवधि एक नवंबर से 31 अगस्त तक तय की गई है। पिछले वर्ष 2025-26 में 36.85 लाख टन के लक्ष्य के विरुद्ध 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, जो लक्ष्य का 99.84 प्रतिशत था।