मोटे आनाज से होगी मोटी कमाई, सारण में 6 गुना बढ़ेगा मडुआ का रकबा

नागेंद्र सिंह, जलालपुर (सारण)। कभी गरीबों के भोजन का प्रमुख हिस्सा रहा मडुआ अब पौष्टिकता के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन रहा है।

श्रीअन्न की बढ़ती मांग और कम पानी में अच्छी उपज की संभावना को देखते हुए सारण जिले में इसकी खेती का दायरा बढ़ाने की तैयारी है।

कृषि विभाग ने अगले तीन वर्षों में मडुआ की खेती का रकबा वर्तमान के लगभग 500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है।

हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा।

जिले में खरीफ और रबी के दौरान लगभग 12 से 15 हजार हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है। इसके मुकाबले मडुआ का क्षेत्रफल अभी काफी कम है।

कृषि विभाग अब किसानों को मोटे अनाज की खेती के प्रति प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि कम पानी वाले क्षेत्रों में भी बेहतर उत्पादन और अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिल सके।

जलालपुर में 50 एकड़ से अधिक में खेती

जलालपुर प्रखंड में मडुआ की खेती को लेकर किसानों की दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले वर्ष प्रखंड की सभी 15 पंचायतों में 45 किलोग्राम बीज वितरित किए गए थे।

इससे 180 किसानों ने लगभग 5.63 एकड़ में खेती की। इस वर्ष इसका रकबा बढ़कर करीब 50 एकड़ हो गया है।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी रवि अटल के अनुसार, उनके मार्गदर्शन में इस वर्ष 50 एकड़ भूमि में मडुआ की खेती हुई है।

रेवाड़ी पंचायत के मंझवलिया गांव के किसान संतोष कुमार सिंह ने लगभग एक एकड़ में इसकी खेती की है। सम्होता के किसान कमल सिंह, शिवनाथ सिंह और उमानाथ सिंह का कहना है कि समय पर पर्याप्त बीज मिले तो वे खेती का क्षेत्रफल और बढ़ा सकते हैं।

एक एकड़ में 60 हजार तक मुनाफे की उम्मीद कृषि विज्ञान केंद्र, मांझी के वैज्ञानिक डॉ. जितेंद्र चंद्र चंदोला के अनुसार, वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर एक एकड़ में 15 से 16 क्विंटल मडुआ की उपज मिल सकती है।