खरगे के बचाव में उतरे अखिलेश प्रसाद सिंह, बोले- भाजपा वोट चोरी के मुद्दे से भटका रही ध्यान

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी का बचाव किया। उन्होंने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी वोट चोरी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

भाजपा पर दोहरे मापदंड का आरोप श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह के दौरान अखिलेश सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं ने पहले भी मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां की हैं। उनके मुताबिक, तब भाजपा ने भाषा की मर्यादा का सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब खरगे के बयान पर विरोध किया जा रहा है। बोले- जनता समझ रही है मंशा अखिलेश सिंह ने भाजपा के विरोध को राजनीतिक रणनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाषा की मर्यादा का मुद्दा उठाकर भाजपा मूल सवालों से ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा के मंसूबे सफल नहीं होंगे।