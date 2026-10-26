पीएम मोदी के पिता पर बयान से भड़की सियासत, खरगे के विरोध में पटना की सड़कों पर उतरे BJP कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को लेकर राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर की गई टिप्पणियों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने खड़गे के बयान पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा।

पहले मां को लेकर बयान, अब पिता के जिक्र पर विवाद

प्रधानमंत्री की मां को लेकर पहले हुई बयानबाजी के बाद अब उनके दिवंगत पिता के संदर्भ में खड़गे की टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।

भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए विरोध दर्ज कराया। पार्टी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद किसी के परिवार को निशाना बनाना उचित नहीं है।

डाक बंगला चौराहे पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर आपत्ति जताई। इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं ने खरगे और कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की है।

भाजपा का आरोप है कि इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक संवाद का स्तर प्रभावित होता है। हालांकि, बयान को लेकर उठे आरोपों और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंधित टिप्पणी का पूरा संदर्भ भी महत्वपूर्ण है।

बयानबाजी से बढ़ा सियासी टकराव

खड़गे की टिप्पणी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ने के आसार हैं। भाजपा ने इसे सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा से जुड़ा मुद्दा बनाया है, जबकि इस विवाद पर आगे की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अहम रहेंगी। फिलहाल पटना में हुआ प्रदर्शन इस बयान को लेकर भाजपा के विरोध का हिस्सा है।