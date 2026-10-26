दुनिया के बाजारों में बजा बिहार के मखाने का डंका, दरभंगा और मधुबनी से 80% तक निर्यात

संवाद सहयोगी, कुशेश्वस्थान (दरभंगा)। PM Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के 139वें एपिसोड में बिहार के मखाने की बढ़ती वैश्विक मांग का विशेष रूप से उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि किस तरह वोकल फॉर लोकल और बेहतर पैकेजिंग के कारण अब बिहार का मखाना यूरोपीय देश ग्रीस तक पहुच चुका है।

कार्यकर्ताओं ने जताया आभार

कुशेश्वरस्थान के बूथ संख्या 257 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वी मंडल अध्यक्ष रोशन कुमार राय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। बिहार के मखाने की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती मांग और प्रधानमंत्री की सराहना पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए पीएम का आभार व्यक्त किया।

वर्षों की मेहनत रंग लाई पीएम मोदी ने भले ही पूर्णिया के मखाने का विशेष उल्लेख किया हो, लेकिन यह उपलब्धि सिर्फ एक सूचना भर नहीं है। यह बिहार के देसी उत्पाद के वैश्विक मंच पर छाने की खुशी और इसके पीछे किसानों व उद्यमियों की सालों की कड़ी मेहनत को मिला सही सम्मान है।