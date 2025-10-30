Language
    UP Police Transfer: यूपी के इस जिले में 20 चौकी इंचार्जों का तबादला, कई को मिली नई जिम्मेदारी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:57 AM (IST)

    आगरा कमिश्नरेट में पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 20 चौकी इंचार्जों का तबादला किया गया है। रामनरेश को रिंग रोड, राजकुमार व्यास को नीतिबाग, विनोद कुमार को बेलनगंज और राहुल राणा को रेलवे लाइन चौकी का प्रभार दिया गया है। अन्य कई दारोगाओं को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे पुलिस व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। कमिश्नरेट में बुधवार को नगर जोन कमिश्नरेट पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में 20 दारोगाओं के तबादले किए गए हैं। डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि यह फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

    मुख्य तबादलों में उ.नि. रामनरेश को रिंग रोड चौकी प्रभारी, राजकुमार व्यास को सुभाष बाजार से नीतिबाग, विनोद कुमार को संजय पैलेस से बेलनगंज, और राहुल राणा को रेलवे लाइन चौकी का प्रभार दिया गया है।

    इसके अलावा अजीत सिंह को कलैक्ट्रेट चौकी, सूर्यपाल को बेलनगंज, सौरभ तिवारी को सुभाष बाजार, सुमित मलिक को संजय पैलेस, पवन बढाना को खंदारी, मोहित कुमार को एमएम गेट डिवीजन, दीपक तिवारी को पदम प्राइड, मिथुन को देहली गेट, अमर राणा को थाना एकता, अमित कुमार को वरिष्ठ उपनिरीक्षक नाई की मंडी, सूरज शर्मा को बसई चौकी, नवदीप मिश्रा को थाना सिकंदरा, और रवि कुमार को थाना हरीपर्वत भेजा गया है।

     