अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का आगरा दौरा रद, ताजमहल देखने का था कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, आगरा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का आगरा दौरा रद हो गया है। वह रविवार सुभ 11 बजे ताजमहल देखने के लिए आगरा आने वाले थे। आखिरी समय पर उनके आने का कार्यक्रम रद हो गया।

11 बजे दिल्ली से सड़क मार्ग से आगरा पहुंचना था

मुत्तकी को आज सुबह 11 बजे दिल्ली से सड़क मार्ग से आगरा पहुंचना था। उनका सुबह 11:10 बजे ताजमहल देखने का कार्यक्रम था। करीब एक घंटा तक वह ताजमहल में रुकने वाले थे। इसके बाद उन्हें पूर्वी गेट स्थित एक सितारा होटल में लंच करने के बाद दोपहर 1.30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होना था।