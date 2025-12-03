Convent School में दिलाना था बच्चे को एडमिशन, बना लिया कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का फर्जी पत्र

जागरण संवाददाता, आगरा। कान्वेंट स्कूलों में प्रवेश के लिए महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य का ही फर्जी लेटर पेड तैयार कर लिया। उनके फर्जी लेटर पेड पर सेंट फेलिक्स और सेंट पैट्रिक्स स्कूल में बच्चों के प्रवेश की सिफारिश की गई।

प्रधानाचार्यों ने इसकी पुष्टि की तो मामला खुल गया। अब अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना हरीपर्वत में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी माैर्य के लेटर पैड पर 22 जून को सेंट पेट्रिक्स जूनियर कालेज और सेंट फेलिक्स प्री प्राइमरी विंग, सेंट पीटर्स कालेज वजीरपुरा में प्रवेश की सिफारिश की गई थी। दोनों स्कूलों के प्रधानाचार्यो को संबोधित भेजे गए पत्रों पर हस्ताक्षर भी हूबहू बना दिए गए।

उन्होंने इस मामले में पुलिस आयुक्त से विधिक कार्रवाई करने को कहा। सेंट पैक्ट्रिक्स जूनियर कालेज में भेजे गए पत्र में न्यू आगरा के सुरेश नगर निवासी इकबाल आलम की बेटी माइरा के पहली कक्षा में प्रवेश की सिफारिश की गई थी।

जबकि सेंट फेलिक्स प्री प्राइमरी विंग सेंट पीटर्स कालेज में भेजे गए पत्र में मंटोला के ढोलीखार में रहने वाले अमन के बेटे अबान के नर्सरी में प्रवेश की सिफारिश की थी। कैबिनेट मंत्री को प्रचानाचार्याें ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने चेक कराया तो मामला खुल गया।