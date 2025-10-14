एडीए की सौगात: रायपुर और रहनकलां में बनेंगी 10 नई टाउनशिप, सर्किल रेट से बढ़ाई संपत्तियों की कीमत

जागरण संवाददाता, आगरा। एडीए रायपुर व रहनकलां में 449 हेक्टेयर भूमि में छोटी-छोटी 10 टाउनशिप बनाएगा। इनर रिंग रोड के पास विकसित की जाने वाली टाउनशिप में ग्रीन कारिडोर बनेगा, जिसमें साइकिल ट्रैक, पैदल पथ समेत मनोरंजन की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां 4353 आवासीय भूखंडों के साथ ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित और व्यावसायिक भूखंड होंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांंट (एसटीपी), वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और यूटिलिटी डक्ट बनाई जाएंगी। यूटिलिटी डक्ट बनाए जाने से टाउनशिप में पानी की लाइन, बिजली के तार, गैस की लाइन, ब्राडबैंड कनेक्शन आदि को बार-बार खोदाई करने की जरूरत नहीं होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बोर्ड बैठक में 449 हेक्टेयर भूमि की टाउनशिप के लेआउट को स्वीकृति मिली एडीए बोर्ड की सोमवार को कमिश्नरी स्थित लघु सभागार में हुई 150वीं बैठक में टाउनशिप का मास्टर लेआउट प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मति से छोटी-छाेटी टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने सभी टाउनशिप के क्षेत्र में समुचित विकास पर जोर दिया, जिससे कि साइट की विजिबिलिटी अच्छी दिखे।

एडीए ने अपनी 39 योजनाओं में सर्किल रेट के अनुसार बढ़ाई संपत्तियों की कीमत मंडलायुक्त ने प्रत्येक व्यावसायिक भूखंड के पास पार्किंग की सुविधा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को जल निगम या जलकल विभाग से समन्वय स्थापित करने और मौके पर तत्काल विकास कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। एडीए ने अपनी विभिन्न 39 योजनाओं की संपत्तियों की दरों को वर्ष 2025-26 के सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।



गैर-सरकारी सदस्य नागेंद्र प्रसाद दुबे गामा ने एडीए हाइट्स से सेल्फी प्वाइंट तक आने वाली रोड पर अतिक्रमण की समस्या का मुद्दा उठाया। मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली को समिति बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए। लखनऊ एक्सप्रेसवे से शहर में प्रवेश को फतेहाबाद रोड फ्लाइओवर के पास बने कट पर रोड इंजीनियरिंग सही कराने को विशेषज्ञ के साथ निरीक्षण किया जाएगा। एडीए सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन, एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, उप्र आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह, गैर-सरकारी सदस्य शिवशंकर शर्मा मौजूद रहे।



एडीए की यहां स्थित संपत्तियों के मूल्य बढ़ेंगे नोर्थ विजय नगर, इनर सिटी रिंग रोड, नेहरू नगर, एमजी रोड, सिविल लाइंस, वेस्ट ईदगाह, जयपुर हाउस, प्रताप नगर (खतैना), मोती कटरा (टीला मंगली मनिहार), कोठी मीना बाजार (गजानन नगर), शाहगंज, गुरु तेग बहादुर कालोनी, न्यू राजा मंडी, माडल टाउन खेरागढ़ रोड़, बल्केश्वर (घटवासन), जीवनी मंडी, खंदारी 80 फीट मास्टर प्लान रोड, संजय प्लेस आवासीय, चर्च रोड राम नगर कालोनी, जवाहरपुरम, इंदिरापुरम, फतेहपुर सीकरी केदार नगर, रकाबगंज मार्ग, शहीद नगर शमशाबाद मार्ग, बिल्लोचपुरा, यातायात नगर, कैलाशपुरी, नोर्थ ईदगाह, नेहरू एन्क्लेव, नाई की मण्डी, अशोक नगर, बाग फरजाना, शिवाजी नगर, नवलगंज, ताजनगरी प्रथम व द्वितीय चरण, कालिंदी विहार, शास्त्रीपुरम, महर्षि वाल्मीिकि मार्ग, तोता का ताल में एडीए की संपत्तियों के मूल्य बढ़ेंगे।





दो नए वार्ड बने

बैठक में अवैध निर्माण और अवैध काॉलाेनियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए ताजगंज व छत्ता वार्ड को दो-दो वार्डों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसे स्वीकृति प्रदान की गई। एडीए का विकास क्षेत्र अब 10 के बजाय 12 वार्डों में विभाजित होगा। अब हरीपर्वत-1, हरीपर्वत-2,

हरीपर्वत-3, छत्ता-1, छत्ता-2, ताजगंज-1, ताजगंज-2, शाहगंज, रकाबगंज,

कोतवाली, फतेहपुर सीकरी, लोहामंडी वार्ड होंगे।



इन पर भी हुआ विचार इनर रिंग रोड के द्वितीय चरण के नए टोल प्लाजा का 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम निर्धारित समय पर पूरा कराया जाए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में शास्त्रीपुरम हाइट्स के 336 फ्लैटों की बिक्री हुई है।

ताजनगरी फेज-टू योजना में दुर्बल आय वर्ग के आवासों का ध्वस्तीकरण होना है। इन भवनों को जर्जर व गिरासू घोषित करने को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्रवाई की औपचारिकता पूरी की जाए।

इनर रिंग रोड द्वितीय चरण के ट्रक ले बाय बनाने को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने धनराशि एडीए के खाते में जमा करा दी है। निविदा प्रक्रिया के बाद कार्यादेश जारी किया गया है।

अटलपुरम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कन्वेंशन सेंटर के निर्माण को रिक्वेस्ट फार प्रपोजल आमंत्रित कर कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। निरस्त किया जाए अनुबंध