अपनी जमीन खरीदने का मौका... CM ने किया था जिस अटलपुरम टाउनशिप को लांच, उसका विस्तार करेगा ADA

जागरण संवाददाता, आगरा। एडीए ग्वालियर रोड पर ककुआ-भांडई में विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम का विस्तार करेगा। टाउनशिप के लिए किसानों से भांडई में 41 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी। इसका प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। परिचालन से टाउनशिप के विस्तार के प्रस्ताव को रखा जाएगा, जिससे बोर्ड बैठक से उसे स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

भांडई में किसानों से 41 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी एडीए ककुआ-भांडई में 138 हेक्टेयर भूमि में टाउनशिप अटलपुरम विकसित कर रहा है। टाउनशिप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच अगस्त को लांच किया था। आठ अगस्त से एडीए ने पहले फेज के सेक्टर एक के 322 आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू की थी। 29 सितंबर को लाटरी पद्धति से इनमें से 283 भूखंडों का आवंटन करने के साथ ही सेक्टर दो व तीन के 374 आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी थी। सात नवंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है।

सेक्टर दो व तीन के आवासीय भूखंडों की हो रही बुकिंग आवासीय योजना में शहरवासियों की रुचि को ध्यान में रखते हुए एडीए टाउनशिप का विस्तार करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए भांडई की राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से लेकर टाउनशिप के मध्य की पूर्व में नहीं खरीदी गई भूमि को किसानों से खरीदने की एडीए की योजना है। यहां खेत हैं, जिनके मध्य से नहर भी गुजरती है। एडीए ने टाउनशिप को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से जोड़ने को रोड बनाने की योजना तैयार की थी। टाउनशिप के विस्तार को भूमि खरीदे जाने से कनेक्टिविटी सुधरेगी।