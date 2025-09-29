आगरा की अटलपुरम टाउनशिप के भूखंडों के लिए एडीए ने निकाली लॉटरी, सेक्टर दो और तीन के लिए बुकिंग शुरू
आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने सूरसदन में अटलपुरम टाउनशिप के सेक्टर एक के आवासीय भूखंडों के लिए लॉटरी निकाली। पहले दिन ईडब्ल्यूएस एलआईजी और एचआईजी श्रेणियों के भूखंडों के लिए पर्ची निकाली गई। कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने सेक्टर दो और तीन के 374 आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू की जो 7 नवंबर तक चलेगी। सफल आवेदकों को जल्द ही आवंटन पत्र मिलेंगे।
जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण ने सूरसदन में निकाली टाउनशिप अटलपुरम के सेक्टर एक के आवासीय भूखंडों की लाटरी। पहले दिन ईडब्ल्यूएस, एलआईजी व एचआईजी के भूखंडों की लाटरी निकाली गई।
पर्ची गायत्री पब्लिक स्कूल के बच्चों से निकलवाई गई। कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने सेक्टर दो तीन के 374 आवासीय भूखंडों की बुकिंग का शुभारंभ किया। 7 नवम्बर तक बुकिंग होगी। सेक्टर एक के आवंटियों को पांच दिन में आवंटन पत्र दे दिए जाएंगे। जिनकी पर्ची नहीं निकली हैं, उन्हें पांच दिन में धनराशि लौटा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने किया था उद्घाटन
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में एडीए द्वारा ग्वालियर रोड पर ककुआ-भांडई में 138 हेक्टेयर भूमि में विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम के सेक्टर एक के आवासीय भूखंडों का आवंटन लाटरी पद्धति से हुआ। सोमवार से योजना के सेक्टर दो व तीन के आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत कर दी।
- अटलपुरम टाउनशिप की लांचिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच अगस्त को की थी। आठ अगस्त से सेक्टर एक के 322 आवासीय भूखंडों का पंजीकरण शुरू किया गया था।
- एक माह में 1842 आवेदन प्राप्त हुए। जांच में 44 अपात्र पाए गए, जबकि 24 ने रिफंड के लिए आवेदन किया।
- इससे लाटरी में 1774 आवेदक बचे हैं।
- इसके साथ ही योजना के पहले चरण के सेक्टर दो व तीन के 374 आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग का शुभारंभ सोमवार सुबह मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।