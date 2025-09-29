आगरा की अटलपुरम टाउनशिप के भूखंडों के लिए एडीए ने निकाली लॉटरी, सेक्टर दो और तीन के लिए बुकिंग शुरू

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण ने सूरसदन में निकाली टाउनशिप अटलपुरम के सेक्टर एक के आवासीय भूखंडों की लाटरी। पहले दिन ईडब्ल्यूएस, एलआईजी व एचआईजी के भूखंडों की लाटरी निकाली गई।

पर्ची गायत्री पब्लिक स्कूल के बच्चों से निकलवाई गई। कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने सेक्टर दो तीन के 374 आवासीय भूखंडों की बुकिंग का शुभारंभ किया। 7 नवम्बर तक बुकिंग होगी। सेक्टर एक के आवंटियों को पांच दिन में आवंटन पत्र दे दिए जाएंगे। जिनकी पर्ची नहीं निकली हैं, उन्हें पांच दिन में धनराशि लौटा दी जाएगी।