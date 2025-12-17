Atal Puram: आगरा विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप में घर लेने का मौका, 518 भूखंडों का होना है अलॉटमेंट

जागरण संवाददाता, आगरा। Atal Puram फेज टू के 518 आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए 20 जनवरी लाटरी निकाली जाएगी। 22 दिसंबर तक फेज टू के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, पांच जनवरी को आवेदकों की सूची एडीए कार्यालय पर चस्पा की जाएगी।

ग्वालियर रोड पर ककुआ व भांडई में 138 हेक्टेयर में ADA द्वारा विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम के पहले चरण में फेज वन के सेक्टर-1, 2 व 3 के आवंटन किए जा चुके हैं। दूसरे चरण में फेज टू के सेक्टर चार, पांच, छह व सात 156 एमआईजी-3, 214 एचआइजी और 148 सुपर एचआईजी सहित 518 आवासीय भूखंडों के 518 आवासीय भूखंडों के पंजीकरण के लिए 21 नवंबर से आनलाइन बुकिंग चल रही है।