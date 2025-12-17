Language
    Atal Puram: आगरा विकास प्राधिकरण की नई टाउनशिप में घर लेने का मौका, 518 भूखंडों का होना है अलॉटमेंट

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) अटल पुरम फेज टू में 518 आवासीय भूखंडों का आवंटन करेगा, जिसके लिए 20 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। इन भूखंडों के लिए ऑनलाइन प ...और पढ़ें

    ADA द्वारा विकसित की जा रही Atal Puram Township।

    जागरण संवाददाता, आगरा। Atal Puram फेज टू के 518 आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए 20 जनवरी लाटरी निकाली जाएगी। 22 दिसंबर तक फेज टू के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, पांच जनवरी को आवेदकों की सूची एडीए कार्यालय पर चस्पा की जाएगी।

    ग्वालियर रोड पर ककुआ व भांडई में 138 हेक्टेयर में ADA द्वारा विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम के पहले चरण में फेज वन के सेक्टर-1, 2 व 3 के आवंटन किए जा चुके हैं।

    दूसरे चरण में फेज टू के सेक्टर चार, पांच, छह व सात 156 एमआईजी-3, 214 एचआइजी और 148 सुपर एचआईजी सहित 518 आवासीय भूखंडों के 518 आवासीय भूखंडों के पंजीकरण के लिए 21 नवंबर से आनलाइन बुकिंग चल रही है।

    एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली के अनुसार, भूखंडों के आवंटन के लिए 22 दिसंबर तक जनहित https://janhit.upda.in एवं एडीए पोर्टल www.adaagra.org.in पर न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।

    पांच जनवरी को त्रुटिसुधार के लिए आवेदकों की सूची एडीए कार्यालय पर चस्पा की जाएगी। 12 जनवरी तक आवेदक त्रुटि सुधार कर सकेंगे। 20 जनवरी को लाटरी से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।

     

    सेक्टरों में भूखंडों की स्थिति

    • सेक्टर-4, 235
    • सेक्टर-5, 63
    • सेक्टर-6, 14
    • सेक्टर-7, 206