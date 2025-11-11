कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले के आरोपितों की आगरा पुलिस से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल
बासोनी में कांग्रेस नेता उमाशंकर उपाध्याय पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी रामलखन उर्फ गोलू को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलू मिताइली गांव के पास है। भागने की कोशिश में पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। थाना बासोनी के गांव उमरैठा में 28 अक्टूबर को कांग्रेस नेता उमाशंकर उपाध्याय और उनके भाई शिवशंकर पर सगाई समारोह से वापस जाते समय कार में बैठने के दौरान जानलेवा हमला करते हुए गोली मारी थी। जिसमें कांग्रेसी नेता उमाशंकर उपाध्याय गोली लगने से घायल हो गये थे। पुलिस ने मामले सतानंद उर्फ बबलू और राम-लखन उर्फ गोलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस की सूचना पर मुठभेड़
मंगलवार रात बासौनी पुलिस मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मिताइली गांव के रास्ते से उमरैठा आने रोड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा रोका गया। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस से भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर अवैध असलहा हित दबोच लिया। पकड़े गये अभियुक्त की पहचान रामलखन उर्फ गोलू पुत्र श्री कृष्ण मुरारी निवासी उमरैठा थाना बासौनी के रूप में हुई।
पुलिस पर कर दी फायरिंग
आरोपित के भागने पर. पुलिस ने फायरिंग की। जिसमें पैर गोली लगने घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित से एक अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 02 खोखा कारतूस 32 बोर, 180 रूपया नगद व एक मोबाइल, घटना मे प्रयुक्त हीरो पैशन एक्सप्रो बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। घायल अभियुक्त राम लखन थाना बासौनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0:- 59/2025 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190 बीएनएस में वांछित था।
