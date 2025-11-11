कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले के आरोपितों की आगरा पुलिस से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। थाना बासोनी के गांव उमरैठा में 28 अक्टूबर को कांग्रेस नेता उमाशंकर उपाध्याय और उनके भाई शिवशंकर पर सगाई समारोह से वापस जाते समय कार में बैठने के दौरान जानलेवा हमला करते हुए गोली मारी थी। जिसमें कांग्रेसी नेता उमाशंकर उपाध्याय गोली लगने से घायल हो गये थे। पुलिस ने मामले सतानंद उर्फ बबलू और राम-लखन उर्फ गोलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस की सूचना पर मुठभेड़ मंगलवार रात बासौनी पुलिस मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मिताइली गांव के रास्ते से उमरैठा आने रोड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा रोका गया। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस से भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर अवैध असलहा हित दबोच लिया। पकड़े गये अभियुक्त की पहचान रामलखन उर्फ गोलू पुत्र श्री कृष्ण मुरारी निवासी उमरैठा थाना बासौनी के रूप में हुई।