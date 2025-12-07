आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसे में उड़े कार के परखच्चे: कानपुर जा रहे युवकाें की गाड़ी ट्रक से टकराई, एक की मौत

Language
    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    संंवाद सूत्र , जागरण-फतेहाबाद। रविवार सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली से कानपुर लौट रही एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    दिल्ली में फोटोग्राफी का काम करके कानपुर लौट रहे थे कार सवार

    जानकारी के अनुसार कार को अनुज पुत्र रमेश गौड़, निवासी आराजी संख्या 1208 वारा सिरोही, थाना कल्याणपुर, कानपुर नगर चला रहे थे। कार में उनके साथ यश ठाकुर निवासी पासवानपुर कानपुर, ऋतिक दर्शन पुरवा कानपुर शैंकी तथा सौरभ फजलगंज, कानपुर नगर सवार थे। सभी दिल्ली में फोटोग्राफी का कार्य करके कानपुर लौट रहे थे।

    यूपीडा की एंबुलेंस से घायलों को पहुंचाया अस्पताल

    एक्सप्रेस-वे पर आगे चल रहे ट्रक ट्रॉला को दयाल जाट, पुत्र विश्राम, निवासी कला, थाना किशनगढ़, जनपद अजमेर (राजस्थान) चला रहा था। अचानक कार ट्रक-ट्राला में जा घुसी, जिससे कार में सवार सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर यूपीडा की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी फतेहाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसे में क्षतिग्रस्त कार और ट्रक-ट्रॉला को यूपीडा की क्रेन की मदद से हटवाया गया।