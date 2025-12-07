आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसे में उड़े कार के परखच्चे: कानपुर जा रहे युवकाें की गाड़ी ट्रक से टकराई, एक की मौत

संंवाद सूत्र , जागरण-फतेहाबाद। रविवार सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली से कानपुर लौट रही एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

दिल्ली में फोटोग्राफी का काम करके कानपुर लौट रहे थे कार सवार जानकारी के अनुसार कार को अनुज पुत्र रमेश गौड़, निवासी आराजी संख्या 1208 वारा सिरोही, थाना कल्याणपुर, कानपुर नगर चला रहे थे। कार में उनके साथ यश ठाकुर निवासी पासवानपुर कानपुर, ऋतिक दर्शन पुरवा कानपुर शैंकी तथा सौरभ फजलगंज, कानपुर नगर सवार थे। सभी दिल्ली में फोटोग्राफी का कार्य करके कानपुर लौट रहे थे।