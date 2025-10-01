Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज से बदले नियम... दलालों की नहीं गलेगी दाल, ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराने में आधार कार्ड अनिवार्य

    By amit dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:23 AM (IST)

    रेलवे बोर्ड ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग में आधार कार्ड का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यह नियम तत्काल टिकट की तरह रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक लागू रहेगा। साथ ही यूपीआई से लेनदेन की सीमा 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाएगी। पेंशन सिस्टम और एलपीजी सिलेंडर के नियमों में भी बदलाव किये गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। रेल टिकटों की बिक्री में दलालों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे बोर्ड बुधवार से एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। तत्काल टिकट की तरह ही ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराने पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई व्यवस्था से एक आधार कार्ड पर कुल कितने टिकट कब और कितने बुक कराए गए हैं। इसका आसानी से पता चल सकेगा। यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर से टिकट लेने वालों के समय या फिर प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उधर, एक अक्टूबर से कई और भी बदलाव होने जा रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेन देन की अवधि एक लाख से बढ़कर पांच लाख रुपये हो जाएगी। इससे बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    अभी यह नियम तत्काल टिकट पर ही लागू था, रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक रहेगा

    रेलवे द्वारा दलालों पर अंकुश लगाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। मकसद है प्रत्येक टिकट यात्रियों को आसानी से मिल सके। इसे लेकर तत्काल टिकटों के नियम में भी बदलाव किया गया। अब 15 मिनट का नियम लागू होने जा रहा है। रेलवे ने हाल ही में टिकटों की बुकिंग का समय 60 दिन निर्धारित कर दिया है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि नए नियम की हर दिन मानीटरिंग की जाएगी। इसके बाद आगे के ठोस कदम उठाए जाएंगे।

    आज से यह भी हो रहे हैं बदलाव 

    बंद होगा फीचर

    यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजेक्शन फीचर बंद हो जाएगा। अब किसी भी मित्र या फिर रिश्तेदार से सीधे रुपये नहीं मांग सकते हैं। यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए उठाया गया है।

    ऑटो-पे की सुविधा

    जैसे ही यूपीआई से आप बिल का भुगतान करेंगे। आटो-पे का विकल्प आएगा। ऑटो डेबिट का नोटिफिकेशन आएगा। मर्जी आपकी है आप इसे सलेक्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट।

    एसबीआई कार्ड में नए नियम लागू 

    एसबीआई कार्ड के दायरे में आने वाले ग्राहक आएंगे। थर्ड पार्टी एप से एजुकेशन पेमेंट और एक हजार रुपये से ऊपर के वालेट लोड पर एक प्रतिशत चार्ज लगेगा।

    बढ़ेगा योगदान 

    नेशनल पेंशन सिस्टम में न्यूनतम हर माह का आंशिक योगदान 500 रुपये था। इसे अब बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। रिटायरमेंट फंड को औरभी मजबूती देगा।

    बदलेगी फीस 

    अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम सहित अन्य में बदलाव किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को अब नया परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर खोलने पर 18 रुपये देने होंगे। पेंशन सिस्टम की शुल्क प्रणाली को आसान बनाया गया है।

    एलपीजी सिलेंडर 

    घरेलू, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर में बदलाव होंगे। वहीं कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतें बदलेंगी। वहीं सिलेंडर सब्सिडी का लाभ खाता आधार कार्ड से लिंक होने पर ही मिलेगा। अगर कार्ड लिंक नहीं है तो सब्सिडी खाते में नहीं पहुंचेगी।