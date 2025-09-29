एक अक्टूबर से आधार कार्ड अपडेट करना होगा महंगा, यूआईडीएआई ने बायोमीट्रिक अपडेट की दरें बढ़ाईं
आगरा जिन लोगों ने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है उन्हें 1 अक्टूबर से पहले करा लेना चाहिए वरना 25 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यूआईडीएआई ने बायोमीट्रिक अपडेट की दरों में वृद्धि की है। 7-14 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमीट्रिक अब 125 रुपये का होगा। नाम पता अपडेट कराने की फीस भी बढ़ गई है। हालांकि घर बैठे आधार सेवा की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। जिन लोगों ने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है। बायोमेट्रिक नहीं कराया है, तो वे लोग एक अक्टूबर से पहले करा लें। अन्यथा की स्थिति में 25 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दरों में बढ़ोत्तरी की है। नया आधार कार्ड बनवाने पर पहले की तरह निश्शुल्क व्यवस्था रखी गई है।
25 रुपये की प्रत्येक सेवा में की गई है बढ़ोत्तरी
बाल आधार सात से 14 साल के बीच में बायोमीट्रिक कराए जाने पर अब 100 रुपये की जगह 125 रुपये लिए जाएंगे। जबकि पांच से सात और 15 से 17 साल के बीच कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि जेंडर अपडेट कराने की फीस 50 रुपये को बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। केवाइसी कराए जाने की फीस 50 से 75 रुपये की गई है।
अपनी सुविधा के अनुसार आधार बनवाने पर नहीं बढ़ाई फीस
अनिवार्य बायोमीट्रिक 7 से 14 साल के बीच में कराए जाने पर 100 रुपये ली जाने वाली फीस को 125 रुपये कर दिया गया है। बायोमीट्रिक डेमोग्राफिक की फीस 100 से बढ़ाकर 125 रुपये किया गया है।
घर बैठे आधार कार्ड बनवाने की नहीं बढ़ी फीस
अगर आप इतने सक्षम नहीं कि आधार कार्ड अपडेट कराए जाने के लिए आधार सेवा केंद्र पहुंच सकें, और घर या फिर अपनी सुविधा के अनुसार अपने बताए पते पर मशीन मंगाकर सुविधा लेना चाहते हैं तो इसकी फीस 700 रुपये ली जाती है, इसे बढ़ाया नहीं गया है। इसके लिए यूआईएडीएआई को मेल करना होता है। इसके बाद ही सुविधा मिल पाती है। वहीं आधार गुम हो जाता है, तो इसके लिए आपको आधार अपलोड कराना होगा। इसके लिए नाम पता और जन्म तिथि बतानी पडे़गी। डाउनलोड की फीस पहले 30 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है।
आधार अपडेट और बायोमीट्रिक कराए जाने की फीस में बढ़ोत्तरी की गई है। एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। अकरम, मीडिया पर्सन, यूआईडीएआई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।