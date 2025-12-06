Aadhaar Card: आगरा में 10 दिन बाद खुला आधार सेवा केंद्र, पहले ही दिन उमड़ पड़ी भीड़
आगरा में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार सेवा केंद्र 10 दिन बाद फिर से खुल गया। पहले दिन ही 500 से ज़्यादा आधार कार्ड बने और अपडेट हुए। खंदारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) का आधार सेवा केंद्र अपडेशन के 10 दिन बाद शनिवार को खुला। पहले दिन 500 से अधिक आधार कार्ड बने और अपडेट हुए।
आधार सेवा केंद्र की हर दिन एक हजार आधार कार्ड बनाए जाने की क्षमता है। खंदारी चौराहा स्थित आधार सेवा केंद्र 25 नवंबर को बंद हुआ था। मरम्मत और अपडेशन के कार्य के चलते 10 दिन के लिए बंद किया गया था। छह दिसंबर को शुरू हुआ है।
बंद रहने के बाद पहले दिन खुलने पर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग आधार कार्ड बनवाने और पहुंचे। 16 सिस्टम पर कार्य होने के कारण ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो सकी। सभी के आधार कार्ड आसानी से बनाए जा सके।
इनमें वे भी शामिल थे, जो पंजीकरण न कराकर भी पहुंचे थे। बहुत से लोग पंजीकरण कराकर भी पहुंचे थे। बिना पंजीकरण वालों का मौके पर ही पंजीकरण कर मौका दिया गया। आधार सेवा केंद्र के कर्मचारी ने बताया कि इस दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकी।
