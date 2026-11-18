जागरण संवाददाता, आगरा। राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के बाद उठे विवाद का पटाक्षेप होने जा रहा है। एमजी रोड स्थित स्पीड कलर लैब तिराहा पर एक माह में राणा सांगा की प्रतिमा लगेगी। कांस्य प्रतिमा 18 टन वजनी होगी और इसकी ऊंचाई 12 फीट होगी। मंगलवार को मेयर हेमलता दिवाकर और विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने भूमि पूजन किया। प्रतिमा को लखनऊ में तैयार किया जा रहा है।

मार्च 2025 में संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान मेवाड़ के शासक राणा सांगा को लेकर राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने एक विवादित टिप्पणी की थी।

सपा के राज्यसभा सदस्य ने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत राणा सांगा ही लेकर आए थे। राज्यसभा सदस्य का मकान एचआईजी फ्लैट में है। इससे 100 मीटर की दूरी पर स्पीड कलर लैब तिराहा है।

संस्कृति विभाग द्वारा 21 लाख रुपये से किए गए स्वीकृत भाजपा विधायक डा. धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए राणा सांगा की प्रतिमा लगाने की मांग की। भाजपा पार्षद शरद चौहान ने इसी साल निगम के सदन में प्रस्ताव रखा। संस्कृति विभाग द्वारा 21 लाख रुपये से लखनऊ 12 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की जा रही है। नगर निगम प्रशासन द्वारा 16 लाख रुपये से प्रतिमा के लिए 12 फीट ऊंचा चबूतरा तैयार किया जाएगा। ग्रेनाइट लगाने के साथ रेलिंग भी लगाई जाएगी।