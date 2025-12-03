Language
    जमानत के बाद निकाला जोरदार जुलूस... बाईपास हुआ जाम, 10 गिरफ्तार और 12 नामजद; 150 अज्ञात पर मुकदमा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में राज चौहान नामक एक आरोपित की जमानत पर रिहाई के बाद समर्थकों ने जुलूस निकाला, जिससे खंदारी बाईपास पर यातायात बाधित हो ...और पढ़ें

    आरोपित राज चौहान। फाइल

    जागरण संवाददाता, आगरा। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग चौकी अंतर्गत मंगलवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब जान से मारने की कोशिश और अवैध शस्त्र रखने के आरोप में जेल में बंद रहे राज चौहान के रिहा होने पर उसके समर्थकों ने जुलूस निकाल दिया। ट्रांसयमुना निवासी राज चौहान को करीब एक साल बाद जमानत मिली है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह अपना गैंग भी संचालित करता है।

    जान से मारने की कोशिश और अवैध शस्त्र मामले में आरोपी है राज चौहान

    जुलूस में करीब 200 लोग शामिल थे, जिसके कारण खंदारी बाईपास पर यातायात कई देर तक बाधित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटवाया और हालात काबू में किए। पुलिस ने मौके से 10 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा 12 नामजद तथा करीब डेढ़ सौ अज्ञात लोगों पर भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। राज चौहान भाग निकला।