जमानत के बाद निकाला जोरदार जुलूस... बाईपास हुआ जाम, 10 गिरफ्तार और 12 नामजद; 150 अज्ञात पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग चौकी अंतर्गत मंगलवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब जान से मारने की कोशिश और अवैध शस्त्र रखने के आरोप में जेल में बंद रहे राज चौहान के रिहा होने पर उसके समर्थकों ने जुलूस निकाल दिया। ट्रांसयमुना निवासी राज चौहान को करीब एक साल बाद जमानत मिली है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह अपना गैंग भी संचालित करता है।