    Fire In Agra: गेस्ट हाउस में लगी आग से मची खलबली, फायर ब्रिगेड की टीम ने 17 लोग सुरक्षित निकाले

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:18 AM (IST)

    आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास एस्सार गेस्ट हाउस में सोमवार सुबह 5.45 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से गेस्ट हाउस में अफरा-तफरी मच गई। मौके ...और पढ़ें

    जारगण संवाददाता, आगरा।  ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास एस्सार गेस्ट हाउस में सोमवार सुबह 5.45 बजे शार्ट सर्किट से आग लग गई। रिसेप्शन के पास तारों में शार्ट सर्किट से आग लगने पर पूरे रेस्टोरेंट में धुआं भर गया।  फायर ब्रिगेड की टीम ने गेस्ट हाउस से 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकला। एक घंटे प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया।

