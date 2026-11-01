आगरा में कुक्कुट पालन को मिला 40 करोड़ का निवेश, महिलाओं को सोलर लाइट पर 90% सब्सिडी

जागरण संवाददाता, आगरा। मंडल में कुक्कुट पालन उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता खुला है। शनिवार को पशुपालन विभाग की ओर से मंडलायुक्त सभागार में आयोजित पोल्ट्री कान्क्लेव में विभिन्न उद्यमियों ने कुक्कुट व्यवसाय के विस्तार और नई इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 150 से अधिक पोल्ट्री उद्यमियों और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

पोल्ट्री कान्क्लेव में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए एमओयू पर हुए हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप ने पोल्ट्री उद्यमियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्नत नस्ल के चूजों, अंडों के पोषण महत्व और बायो सिक्योरिटी के उपायों पर प्रकाश डाला। दुवासु मथुरा के प्रो. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य ने आधुनिक तकनीक से पोल्ट्री प्रबंधन, असिस्टेंट प्रो. डॉ. अविनाश ने वैज्ञानिक तरीके से दाना प्रबंधन की जानकारी दी।

सोलर लाइट पर महिलाओं को 90 प्रतिशत तथा पुरुष को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का है प्रविधान वेंकीज इंडिया के एजीएम डॉ. विजय कुमार शर्मा ने कुक्कुट पालन के जरूरी नियमों और बेहतर प्रबंधन के तरीके बताए। सोलर लाइट पर महिला उद्यमियों को 90 प्रतिशत तथा पुरुष उद्यमियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान की जानकारी भी दी गई।