गेस्ट हाउस, डेयरी और ठेलों पर सप्लाई... आगरा में 840 KG मिलावटी पनीर जब्त, पलवल से जुड़े तार; ऐसे करें पहचान

जागरण संवाददता, आगरा। धौलपुर, मुरैना के बाद अब पलवल हरियाणा से आगरा में मिलावटी पनीर की आपूर्ति हो रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) टीम ने गुरुवार रात 12 बजे कुबेरपुर टोल प्लाजा से एक पिकअप गाड़ी से 840 किग्रा मिलावटी पनीर जब्त किया। पनीर किसी भीरूप में खाने योग्य नहीं था।

सात ड्रमों में रखे पनीर में मरे हुए मक्खियां और मच्छर भी मिले। पूछताछ में चालक ने बताया कि पनीर की आपूर्ति गेस्ट हाउस, डेयरी और ठेलों में होनी थी। एफएसडीए टीम मिलावटी पनीर के नेटवर्क का पता लगा रही है। जल्द ही टीम पलवल भी जाएगी।

खाने योग्य नहीं था, गेस्ट हाउस, डेयरी और ठेलों में होनी थी आपूर्ति

शहर में हर दिन कई कुंतल मिलावटी पनीर और मावा, घी सहित अन्य की आपूर्ति होती है। गुरुवार को ईदगाह डिपो की बस से 270 किग्रा खराब मावा बरामद किया गया था। एफएसडीए टीम ने गुरुवार रात 12 बजे कुबेरपुर टोल प्लाजा के पास एक पिकअप गाड़ी को रुकवाया। फरेरा बाह के चालक अरविंद सिंह ने बताया कि पलवल की एक फैक्ट्री से पनीर आगरा लेने जा रहा था। इससे पूर्व कई बार पनीर की आपूर्ति की है। फैक्ट्री का मालिक कौन है। इसकी जानकारी चालक ने नहीं दी। चालक के पास कोई भी बिल वाउचर भी नहीं था।

एफएसडीए टीम ने कुबेरपुर टोल प्लाजा के पास की कार्रवाई चालक को सिर्फ इतना पता था कि उसे किन-किन जगहों पर पनीर देना है। पूछताछ में चालक ने बताया कि पनीर 180 रुपये प्रति किग्रा में बिकता है। जांच में गाड़ी में सात ड्रम मिले। इसमें 840 किग्रा मिलावटी पनीर मिला। पनीर से बदबू आ रही थी। यह किसी भी रूप में खाने योग्य नहीं था। सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र प्रताप ने बताया कि पनीर की कीमत 1.51 लाख रुपये है। मिलावटी पनीर की बिक्री करने वाले नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। वहीं भरतपुर रोड फतेहपुर सीकरी से सास का एक नमूना लिया गया।