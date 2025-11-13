Agra News: 10 सालों से निष्क्रिय 7.82 लाख खातों में 240 करोड़ ₹ डंप राशि, बैंक कराएगा समाधान

जागरण संवाददाता, आगरा। पिछले 10 वर्षो से निष्क्रिय चल रहे 22 बैंकों में 7.82 लाख खातों का समाधान होगा। इनमें जमा 240.86 करोड़ रुपए धनराशि को धारकों तक पहुंचाने, प्रक्रिया कराने के लिए शुक्रवार को मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में शिविर का आयोजन होगा। इसमें संबंधित बैंक समाधान स्टाल लगाएंगे।

पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय चल रहे 22 बैंकों के खाते की धनराशि का होगा निस्तारण

एलडीएम केनारा बैंक ऋषिकेश वनर्जी ने बताया कि डीएफएस, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, आरबीआइ के द्वारा ग्राहकों के निष्क्रिय खातों के समाधान के लिए प्रयास किया है। गत 10 वर्षों से निष्क्रिय चल रहे खातों के लिए समाधान स्टाल लगेगा। राष्ट्रीय बैंकों में एसबीआइ, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक सहित कुल 22 बैंक शामिल हैं।