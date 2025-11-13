Language
    Agra News: 10 सालों से निष्क्रिय 7.82 लाख खातों में 240 करोड़ ₹ डंप राशि, बैंक कराएगा समाधान

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:35 AM (IST)

    पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय 22 बैंकों के 7.82 लाख खातों में जमा 240.86 करोड़ रुपये का समाधान किया जाएगा। इसके लिए मंडलायुक्त कार्यालय, आगरा में शिविर लगेगा, जहां बैंक अपने स्टाल लगाएंगे। खाताधारकों को डेफ क्लेम फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आरबीआई द्वारा सत्यापन के बाद राशि सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। पिछले 10 वर्षो से निष्क्रिय चल रहे 22 बैंकों में 7.82 लाख खातों का समाधान होगा। इनमें जमा 240.86 करोड़ रुपए धनराशि को धारकों तक पहुंचाने, प्रक्रिया कराने के लिए शुक्रवार को मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में शिविर का आयोजन होगा। इसमें संबंधित बैंक समाधान स्टाल लगाएंगे।

    पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय चल रहे 22 बैंकों के खाते की धनराशि का होगा निस्तारण


    एलडीएम केनारा बैंक ऋषिकेश वनर्जी ने बताया कि डीएफएस, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, आरबीआइ के द्वारा ग्राहकों के निष्क्रिय खातों के समाधान के लिए प्रयास किया है। गत 10 वर्षों से निष्क्रिय चल रहे खातों के लिए समाधान स्टाल लगेगा। राष्ट्रीय बैंकों में एसबीआइ, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक सहित कुल 22 बैंक शामिल हैं।


    विभिन्न बैंक 7.82 लाख खातों की डंप राशि का निस्तारण कराएगा

     

    शिविर में स्टाल के माध्यम से विभिन्न बैंक 7.82 लाख खातों की डंप राशि का निस्तारण कराएगा। बैंकों के प्रतिनिधि डेफ क्लेम का फार्म खाताधारकों को देंगे तथा आरबीआइ के पोर्टल पर ऐसे खाताधारकों का डिटेल चेक करेंगे। पोर्टल में नाम होने पर संबंधित खाताधारक का डेफ फार्म भरवाया जाएगा, फार्म भरवाते समय आधार, पैन, वोटिंग कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, पासबुक की कॉपी जमा होगी। प्रतिनिधि फार्म व सारे कागजात लेकर उसे आरबीआइ मुख्यालय भेजेंगे तथा उसके दस से पंद्रह दिनों के अंदर संबंधित के खाते में डंप राशि भेज दी जाएगी।