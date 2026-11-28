जागरण संवाददाता, आगरा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में इसमाह के 27 दिनों में नौ विधानसभा क्षेत्रों में 64 हजार मतदाता बढ़े हैं। इसमें सबसे अधिक मतदाता एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में 12989 बढ़े हैं। शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलेगा। 3849 बूथों पर बीएलओ मिलेंगे। फॉर्म-छह भरवाएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा शनिवार दोपहर सर्किट हाउस मतदाता सूची की समीक्षा करेंगे।

विशेष अभियान के चलते शुक्रवार को डीएम मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम सेंटर का निरीक्षण किया। ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली के बारे में किस तरीके से जानकारी दी जा रही है। इसका फीडबैक लिया।

नौ विधानसभा क्षेत्रों के 3849 बूथों पर मिलेंगी बीएलओ डीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति सेंटर में आए। उसके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दिया जाए। मतदाता जागरूकता को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान, एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार साथ रहे।

एक से 27 नवंबर तक कितने बढ़े मतदाता: विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदाताओं की संख्या एत्मादपुर, 12989

आगरा कैंट, 6168

आगरा दक्षिण, 4567

आगरा उत्तर, 7485

आगरा ग्रामीण, 8733

फतेहपुर सीकरी, 7237

खेरागढ़, 5006

फतेहाबाद, 6426

बाह, 5427 कंट्रोल रूम का नंबर : - टोल फ्री नंबर 1950