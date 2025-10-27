छठ पर्व पर बिहार के लिए 62 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, इन ट्रेनों का ईदगाह और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर है ठहराव

आगरा मंडल से बिहार की ओर जाने वाली स्पेशल ट्रेन



04195, शुक्रवार को आगरा कैंट से जोगबनी सुबह पांच बजे 31 अक्टूबर से 28 नवंबर तक

09111, रविवार को बड़ोदरा से गोरखपुर, ईदगाह स्टेशन पर ठहराव सुबह 07:40, दो नवंबर से 30 नवंबर तक

09437, गुरुवार को गांधीनगर से सियालदाह ईदगाह स्टेशन पर ठहराव दोपहर तीन बजे 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक

09061, मंगलवार को ब्रांद्रा टर्मिनस से बरौनी, मथुरा जंक्शन पर ठहराव रात आठ बजे, 28 अक्टूबर से 25 नवंबर तक

09617, शनिवार को दौरई से समस्तीपुर, ईदगाह स्टेशन पर ठहराव दोपहर 03:15 बजे, एक नवंबर से 29 नवंबर तक

04813, गुरुवार को भगत की कोठी से दानापुर, ईदगाह स्टेशन पर ठहराव दोपहर तीन बजे, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक

04823, सोमवार जोधपुर से मऊ, मथुरा जंक्शन स्टेशन पर ठहराव, शाम चार बजे, 27 अक्टूबर से एक नवंबर तक

03008, मंगलवार, खातीपुरा से हावड़ा, आगरा कैंट स्टेशन पर ठहराव दोपहर 12 बजे, 28 अक्टूबर से चार नवंबर तक

03110, शुक्रवार, बड़ोदरा से कोलकाता, ईदगाह स्टेशन पर ठहराव शाम 05:50 बजे, 31 अक्टूबर से 28 नवंबर तक

05018, सोमवार, सूरत से मऊ, ईदगाह स्टेशन पर ठहराव शाम सात बजे, 27 अक्टूबर से तीन नवंबर तक

19623, शनिवार दरभंगा से मदार जंक्शन, ईदगाह स्टेशन पर ठहराव दोपहर 02:55 बजे साप्ताहिक ट्रेन

04831, रविवार, जोधपुर से पटना, ईदगाह स्टेशन पर ठहराव दोपहर दो बजे दो नवंबर