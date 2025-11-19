DVVNL: 56 KM लंबी लाइन, 1600 बिजली के खंभे... 3.75 करोड़ ₹ से रोशन होंगे छूटे हुए हजारों घर
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) आगरा में 3.75 करोड़ रुपये की लागत से 56 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाएगा। इससे गांव और कस्बों से दूर बसे 902 घरों को रोशन किया जाएगा, जहाँ अभी तक बिजली नहीं है। झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह योजना एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है और जून 2026 तक पूरी होगी।
विद्याराम नरवार, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) जिले में छूटे हुए घरों को राेशन करने जा रहा है। इसके लिए 56 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाई जाएगी, जिसमें 1600 बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। इसपर 3.75 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा।
गांव और कस्बा से 142 मीटर दूर बसे ऐसे सभी घरों को रोशन किया जाएगा, जहां पर अभी तक बिजली लाइन नहीं हैं। 902 घरों को चिन्हित किया जा चुका है। जहां पर अभी तक कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जून 2026 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।
गांव और कस्बा से 142 मीटर दूर तक बने घरों तक भी डीवीवीएनएल पहुंचाएगी बिजली
डीवीवीएनएल, एशियन डवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों तक बिजली पहुंचाएगी, जहां अभी तक नहीं पहुंच सकी है। इसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। परिवार बड़े होने पर उनके सदस्य खेत और गांव से दूर प्लाट लेकर घर बनवाने के बाद वहां पर रहने लगे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं पहुंच सकी है। जिनकी दूरी 140 मीटर के आसपास ही है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कराया गया है।
3.75 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी बिजली लाइन, झटपट पोर्टल पर करना होगा आवेदन
अभी तक ऐसे 902 परिवार सामने आए हैं। इनके लिए 56 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 3.75 करोड़ का खर्चा आएगा। जिन लोगों ने अभी तक झटपट पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है वे कर सकते हैं। मानकों के अनुरूप दूरी पाई जाएगी, तो कनेक्शन का खर्चा उपभोक्ता को देना होगा और बिजली लाइन बनाए जाने का कार्य डीवीवीएनएल द्वारा किया जाएगा।
यह कार्य लखनऊ की एसएमएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। जून 2026 तक कार्य पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य दिया गया है।
यह योजना ऐसे परिवारों के लिए है, जिनके यहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। झटपट पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कराना होगा। नियमानुसार बिजली लाइन विभाग बनवाएगा। कपिल सिंधवानी, मुख्य अभियंता, डीवीवीएनएल
