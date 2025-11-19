DVVNL: 56 KM लंबी लाइन, 1600 बिजली के खंभे... 3.75 करोड़ ₹ से रोशन होंगे छूटे हुए हजारों घर

विद्याराम नरवार, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) जिले में छूटे हुए घरों को राेशन करने जा रहा है। इसके लिए 56 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाई जाएगी, जिसमें 1600 बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। इसपर 3.75 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव और कस्बा से 142 मीटर दूर बसे ऐसे सभी घरों को रोशन किया जाएगा, जहां पर अभी तक बिजली लाइन नहीं हैं। 902 घरों को चिन्हित किया जा चुका है। जहां पर अभी तक कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जून 2026 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।

गांव और कस्बा से 142 मीटर दूर तक बने घरों तक भी डीवीवीएनएल पहुंचाएगी बिजली डीवीवीएनएल, एशियन डवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों तक बिजली पहुंचाएगी, जहां अभी तक नहीं पहुंच सकी है। इसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। परिवार बड़े होने पर उनके सदस्य खेत और गांव से दूर प्लाट लेकर घर बनवाने के बाद वहां पर रहने लगे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं पहुंच सकी है। जिनकी दूरी 140 मीटर के आसपास ही है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कराया गया है।

3.75 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी बिजली लाइन, झटपट पोर्टल पर करना होगा आवेदन अभी तक ऐसे 902 परिवार सामने आए हैं। इनके लिए 56 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 3.75 करोड़ का खर्चा आएगा। जिन लोगों ने अभी तक झटपट पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है वे कर सकते हैं। मानकों के अनुरूप दूरी पाई जाएगी, तो कनेक्शन का खर्चा उपभोक्ता को देना होगा और बिजली लाइन बनाए जाने का कार्य डीवीवीएनएल द्वारा किया जाएगा।