    रेल यात्रियों के काम खबर: 29 के रूट में बदलाव व 22 रद्द, झांसी में ट्रैक मरम्मत से डेढ़ माह के लिए ट्रेन कैंसिल

    By amit dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:55 PM (IST)

    आगरा से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। रेलवे ने झांसी में ट्रैक की मरम्मत के कारण 25 नवंबर से 8 जनवरी 2026 तक 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है 29 ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन किया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति जांच लें।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप दिसंबर या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में घूमने की योजना बना रहे हैं। जल्द ही टिकट की बुकिंग कराने जा रहे हैं तो एक बार ट्रेनों की जानकारी अच्छी जुटा लें। नहीं तो आपको परेशान होना पड़ सकता है।

    29 ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव, आठ जनवरी 2026 तक रहेंगी

    झांसी में ट्रैक की मरम्मत के चलते रेलवे ने 25 नवंबर से आठ जनवरी तक 22 ट्रेनों को रद कर दिया है। 29 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। यह सभी ट्रेनें आगरा रेल मंडल से होकर गुजरती हैं। ट्रेनों के रद होने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसका असर अन्य ट्रेनों पर पड़ेगा। यात्रियों की भीड़ और भी बढ़ जाएगी। 

    इन ट्रेनों को किया गया रद 

    • आगरा कैंट-झांसी एक्सप्रेस, 25 नवंबर से आठ जनवरी तक
    • झांसी-आगरा कैंट, 26 नवंबर से नौ जनवरी तक।
    • झांसी-इटावा एक्सप्रेस, 25 नवंबर से आठ जनवरी। इटावा-झांसी एक्सप्रेस 26 नवंबर से नौ जनवरी
    • हुबली-योगी नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, एक दिसंबर से पांच जनवरी
    • योग नगरी ऋषिकेश-हुबली एक्सप्रेस, 27 नवंबर से एक जनवरी तक
    • रक्सौल-उधना साप्ताहिक एक्सप्रेस, 29 नवंबर से तीन जनवरी
    • उधना-रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस, 30 नवंबर से चार जनवरी
    • यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस, 27 नवंबर से एक जनवरी
    • योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर साप्ताहिक, 29 नवंबर से तीन जनवरी
    • हैदराबाद-गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस, 28 नवंबर से दो जनवरी
    • गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस, 30 नवंबर से चार जनवरी

    इन ट्रेनों के रूट में बदलाव 

    ट्रैक की मरम्मत के चलते ट्रेनें आगरा से झांसी के मध्य नहीं चलेंगी। 29 ट्रेनों का संचालनमथुरा, बयाना, सागरिया, रुठियाई, बीना से होकर चलाया जाएगा।

    हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 28 नवंबर से 6 जनवरी तक, कालका-साईंनगर शिरडी एक्सप्रेस 27 नवंबर से चार जनवरी, दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर एक दिसंबर से पांच जनवरी, हजरत निजामुद्दीन-नांदेड एक्सप्रेस 26 नवंबर से सात जनवरी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कन्याकुमारी 24 नवंबर से पांच जनवरी, चंडीगढ़-मदुरै एक्सप्रेस 28 नवंबर से पांच जनवरी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस 25 नवंबर से छह जनवरी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस 27 नवंबर से एक जनवरी, बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 29 नवंबर से तीन जनवरी प्रमुख रूप से शामिल है।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 22 ट्रेनों का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। झांसी के प्लेटफार्म नंबर तीन में गिट्टी रहित ट्रैक का कार्य होगा।