आगरा के 26 युवा इजरायल में दिखाएंगे हुनर: निर्माण क्षेत्र में मिली नौकरी, ट्रेनिंग शुरू
आगरा के 26 युवाओं को इजरायल के निर्माण क्षेत्र में नौकरी का अवसर मिला है। सेवायोजन विभाग और एनएसडीसी इंटरनेशनल की भर्ती प्रक्रिया में चयनित इन युवाओं का प्रशिक्षण कानपुर में चल रहा है। उन्हें प्लास्टरिंग, टाइल्स लगाने जैसे कामों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इजरायल में उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके परिवारों में खुशी का माहौल है।
जागरण संवाददाता, आगरा। इजरायल में निर्माण क्षेत्र की नौकरियों के लिए शहर के युवाओं को मिल रहे अवसरों में जिले के 26 युवाओं ने बाजी मार ली है। सेवायोजन विभाग और एनएसडीसी इंटरनेशनल की संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में चयनित इन 26 युवाओं का प्रशिक्षण अभी कानपुर में चल रहा है। ये युवा जल्द ही इजरायल रवाना होकर वहां प्लास्टरिंग, टाइल्स लगाने, ड्राईवाल और मेसनरी जैसे कामों में अपनी काबिलियत दिखाएंगे और अच्छे वेतन के साथ देश-विदेश में नाम कमाएंगे।
सेवायोजन कार्यालय में आयोजित कराया था टेस्ट, पास हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग शुरू
सहायक निदेशक सेवायोजन चंद्रचूढ़ दुबे ने बताया युवाओं का चयन पिछले दिनों शहर में टेस्ट ड्राइव का आयोजन हुआ था। इसमें शहर के सैकड़ों युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें इजरायल की चयन समिति ने कई प्रैक्टिकल टेस्ट लिए। अंतिम चरण में जिले के 26 युवा सफल रहे। इन सभी का चयन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कौशल के आधार पर हुआ है। चयनित युवाओं को अभी कानपुर में विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें इजरायल के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्माण कार्यों की बारीकियां सिखाई जा रही हैं।
इजरायल पहुंचने के बाद 1.5 से दो लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलने की उम्मीद
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एनएसडीसी की ओर से आफर लेटर जारी किया जाएगा। इन युवाओं को इजरायल में 1.5 से दो लाख रुपये महीना तक की सैलरी मिलने की उम्मीद है। बताया यह पहल विदेशी रोजगार मिशन का हिस्सा है। पिछले साल इजरायल गए श्रमिकों ने करोड़ों रुपये की आर्थिक मदद अपने परिवारों को भेजी थी, जिससे गांव-गांव तक खुशहाली आई।
इस बार भी हजारों युवाओं को इजरायल भेजने का लक्ष्य है। युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, वहां विदेशी रोजगार युवाओं के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। चयनित 26 युवाओं के परिवारों में खुशी का माहौल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।