Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झांसी एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनें रद और कई के रूट बदले, कब से होगा बदलाव? देखें लेटेस्ट अपडेट

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:44 AM (IST)

    झांसी रेलवे स्टेशन पर वॉशबेल एप्रन की मरम्मत के कारण 22 ट्रेनें रद कर दी गई हैं, जिसमें झांसी एक्सप्रेस भी शामिल है। 28 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। उदयपुर इंटरसिटी अब आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से चलेगी। मंडावर रेलवे फाटक भी मरम्मत के कारण दो दिन के लिए बंद रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लें।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप 25 नवंबर के बाद झांसी की तरफ जा रहे हैं तो एक बार अच्छी तरीके से ट्रेनों की जानकारी पता कर लीजिए। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन और सात के वाशबेल एप्रन की मरम्मत का कार्य होगा। जिसे देखते हुए झांसी एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनों को रद कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झांसी रेलवे स्टेशन पर वॉशबेल एप्रन की मरम्मत का होगा कार्य

    26 नवंबर से उदयपुर इंटरसिटी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से होकर चलेगी। हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, कालका-साईंनगर एक्सप्रेस सहित 28 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। दो ट्रेनों को देरी से चलाया जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकांश ट्रेनें नौ जनवरी 2026 तक रद रहेंगी।


    28 ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव, दो ट्रेनों को देरी से चलाया जाएगा

    25 नवंबर से आठ जनवरी तक आगरा कैंट-झांसी एक्सप्रेस, झांसी-इटावा एक्सप्रेस, 26 नवंबर से नौ जनवरी तक झांसी-आगरा एक्सप्रेस, इटावा-झांसी एक्सप्रेस शामिल है। निजामुद्दीन-नांदेड़ एक्सप्रेस, वैष्णो देवी कटरा-कन्या कुमारी एक्सप्रेस, चंडीगढ़-मदुरै एक्सप्रेस, बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है।


    आज और कल बंद रहेगा मंडावर रेलवे फाटक

    ईदगाह-बांदीकुई रेल खंड स्थित मंडावर रेलवे फाटक में रविवार सुबह छह बजे से दो दिन के लिए बंद होगा। यह फाटक सोमवार शाम छह बजे खुलेगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते फाटक को बंद किया जा रहा है।