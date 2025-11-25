झांसी रूट पर 22 ट्रेनें रद, वापस होगा यात्रियों का किराया; खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी अब आगरा कैंट से चलेगी

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा से झांसी के मध्य चलने वाली एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनें मंगलवार नहीं चलेंगी। यह ट्रेनें आठ से नौ जनवरी तक रद रहेंगी। खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी बुधवार से आगरा कैंट से चलेगी। यह बदलाव झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तीन और सात की मरम्मत के चलते किया जा रहा है।

झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तीन और सात की होगी मरम्मत रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद कर दिया गया है। उन सभी यात्रियों की टिकट का किराया लौटाया जाएगा। रद ट्रेनों का लगातार प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। वहीं ट्रेनों के रूट में बदलाव होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।