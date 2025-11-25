Language
    झांसी रूट पर 22 ट्रेनें रद, वापस होगा यात्रियों का किराया; खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी अब आगरा कैंट से चलेगी

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:34 AM (IST)

    आगरा से झांसी के बीच चलने वाली 22 ट्रेनें झांसी स्टेशन पर मरम्मत कार्य के कारण 8 और 9 जनवरी को रद रहेंगी। खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी अब आगरा कैंट से चलेगी। धुंध के कारण कई ट्रेनें देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई और रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। यात्रियों को टिकट का किराया वापस किया जाएगा।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा से झांसी के मध्य चलने वाली एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेनें मंगलवार नहीं चलेंगी। यह ट्रेनें आठ से नौ जनवरी तक रद रहेंगी। खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी बुधवार से आगरा कैंट से चलेगी। यह बदलाव झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तीन और सात की मरम्मत के चलते किया जा रहा है।

    झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तीन और सात की होगी मरम्मत

    रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद कर दिया गया है। उन सभी यात्रियों की टिकट का किराया लौटाया जाएगा। रद ट्रेनों का लगातार प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। वहीं ट्रेनों के रूट में बदलाव होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।


    धुंध की मार, दर्जनभर से अधिक ट्रेनों की गति पर लगा ब्रेक


    सोमवार सुबह धुंध के चलते आगरा मंडल से होकर गुजरने वाली दर्जनभर ट्रेनें एक से पांच घंटे तक लेट रहीं। रेलवे हेल्प लाइन में 1700 शिकायतें पहुंची। इसमें सबसे अधिक शिकायतें सीट न मिलने और ट्रेनों के देरी से चलने को लेकर रहीं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 25 हजार और मथुरा से 27 हजार यात्री सफर करते हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस, होशियारपुर एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस सहित दर्जनभर ट्रेनें देरी से चलीं।