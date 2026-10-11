आगरा में 12वीं पास बांट रहा था सरकारी नौकरी: DGP के पीआरओ का मित्र बता बेरोजगारों से ठगे 1.25 करोड़

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पीआरओ का मित्र बनकर ठग ने आठ बेजरोजगारों से सवा करोड़ रुपये की ठगी कर ली। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और युवा कल्याण समेत कई विभागों में सेटिंग बताकर युवाओं को जाल में फंसाने वाला शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से मिले मोबाइल और उससे पूछताछ में पुलिस को कई युवाओं से ठगी के सुराग मिले हैं।

एकता थाना क्षेत्र शमसाबाद रोड स्थित रौनक एन्क्लेव निवासी वीरू शर्मा के विरुद्ध साइबर क्राइम थाने में अरविंद सक्सेना ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका अरविंद की पत्नी सुनीता सक्सेना की बीएलओ के कार्य के दौरान आरोपित वीरू शर्मा से मुलाकात हुई थी। उसने पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) की नौकरी लगवाने के नाम पर दंपती से 13.25 लाख रुपये ठग लिए थे।