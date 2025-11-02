वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की आठ कोच की रैक पहुंची बनारस, नोट कर लें ठहराव और समय सारिणी
प्रधानमंत्री 7 नवंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आठ कोचों वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें चेयरकार और एक्जीक्यूटिव क्लास के कोच हैं, नई दिल्ली से चलकर बनारस पहुंच गई है। यह ट्रेन विंध्याचल, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा और महोबा स्टेशनों पर रुकेगी। इसके शुरू होने से बनारस रेल मंडल के पास दो वंदे भारत ट्रेनें हो जाएंगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बहुप्रतीक्षित वाराणसी-खजुराहो-वाराणसी एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेल के हिस्से आई है। वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत की पहचान ट्रेन संख्या 26422 व खजुराहो-वाराणसी की पहचान ट्रेन संख्या 26421 होगी।
पूर्वोत्तर रेल के बनारस रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री खजुराहो जाने के लिए सात नवंबर को ट्रेन संख्या 26422 को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि, यह ट्रेन उद्घाटन के बाद किस तिथि को यात्रियों को खजुराहो की सैर कराने के लिए पटरी पर लौटेगी, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आ पाई है।
यह जरूर है कि पर्यटकों में इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। नई ट्रेन केे पटरी पर दौड़ने के साथ ही बनारस रेल मंडल के पास दो वंदे भारत ट्रेनें हो जाएंगी।
आठ कोचों वाली वंदे भारत की रैक पहुंची बनारस
प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटित होेने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आठ रेक शनिवार देर रात नई दिल्ली की सकूर बस्ती से चलकर बनारस पहुंच गई। इसमें सात कोच चेयरकार तो एक कोच एक्जीक्यूटिव क्लास का होगा। इस तरह ट्रेन में कुल 594 अधिकतम यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे।
समय सारिणी और स्टेशन पर ठहराव
रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम के मुताबिक ट्रेन गाड़ी संख्या 26422 वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:25 बजे वाराणसी स्टेशन से प्रस्थान करके 6:55 बजे विंध्याचल स्टेशन (एक मिनट रुकेगी), आठ बजे प्रयागराज छिवकी (पांच मिनट रुकेगी), 10:05 बजे चित्रकूट धाम (दो मिनट रुकेगी), 11:08 बजे बांदा स्टेशन (दो मिनट रुकेगी), दोपहर में 12:08 बजे महोबा (दो मिनट रुकेगी) के बाद दोपहर में 1:10 बजे अपनी मंजिल खजुराहाे पहुंचेगी।
वापसी में यही ट्रेन 26421 बनकर रात में खजुराहो से दोपहर बाद 3:20 बजे वाराणसी के लिए चलेगी तो 4:18 बजे महोबा (दो मिनट रुकेगी), 5:13 बजे बांदा स्टेशन (दो मिनट रुकेगी), शाम 6:13 बजे चित्रकूट धाम (दो मिनट रुकेगी), रात 8:20 बजे प्रयागराज छिवकी (दो मिनट रुकेगी), 9:10 बजे विध्याचल (दो मिनट रुकेगी) के बाद रात 11 बजे अपने डेस्टीनेशन पर पहुंच रुक जाएगी।
जानिए बनारस में कुल कितनी वंदे भारत
-22415/22416 वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी
-22500/22499 वाराणसी-देवघर-वाराणसी
-22489/22490 वाराणसी-मेरठ-वाराणसी
-22345/22346 गोमतीनगर-वाराणसी-पटना
-20997/20888 वाराणसी-रांची-वाराणसी
-22435/22436 वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी
-20175/20176 वाराणसी-आगरा कैंट-वाराणसी
-26422/26421 वाराणसी-खजुराहो-वाराणसी
