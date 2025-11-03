वाराणसी में देव दीपावली का ट्रैफिक प्लान जारी, आप भी नोट कर लें रूट चार्ट
वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली 5 नवंबर, 2025 को मनाई जाएगी। इस अवसर पर गंगा नदी के किनारे विशेष आयोजन होंगे, जिसमें दीपदान, लेजर शो शामिल हैं। यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। नगर निगम सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेगा। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। श्रद्धालुओं से आवश्यक सामग्री साथ लाने और सफाई बनाए रखने की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। वर्षों की भांति इस वर्ष भी धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा स्नान देव दीपावली का पवित्र त्यौहार दिनांक 05.11.2025 को मनाया जायेगा। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और विष्णु जी ने मत्स्य अवतार भी लिया था। देव दीपावली का यह पर्व देवताओं द्वारा मनाया जाता है। वाराणसी, जो कि पौराणिक धार्मिकता और भगवान शिव की प्राचीन नगरी में देव दीपावली का यह पवित्र त्यौहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है।
इस दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी के जल से स्नान करते हैं और नदी के किनारे दीपदान करते हैं। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करने, लेजर शो और नापिंग प्रेजेंटेशन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के गंगा नदी के किनारे आकर दीपदान करने की संभावना है। यह आयोजन न केवल वाराणसी के लिए, बल्कि सीमावर्ती जनपदों और अन्य प्रांतों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान और देव दीपावली के दौरान वाराणसी नगर क्षेत्र में यातायात का दबाव काफी बढ़ सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आमजनमानस के सुगम आवागमन हेतु यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा रही है।
यातायात पुलिस ने बताया है कि इस दौरान विशेष मार्गों पर यातायात को नियंत्रित किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, पुलिस द्वारा विशेष चौकियों की स्थापना की जाएगी, जहां यातायात पुलिस के अधिकारी श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करेंगे।
इस अवसर पर, वाराणसी नगर निगम द्वारा भी सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गंगा नदी के किनारे दीपदान के लिए विशेष स्थानों का चयन किया गया है, जहां श्रद्धालु आसानी से दीप जलाकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकें।
इस पवित्र अवसर पर, वाराणसी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों का गायन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा।
इसके अतिरिक्त, वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे इस अवसर पर अपने साथ जल, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, सभी श्रद्धालुओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे गंगा नदी के किनारे सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने द्वारा जलाए गए दीपों को सही स्थान पर ही रखें।
इस पवित्र अवसर पर, वाराणसी में आने वाले श्रद्धालुओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समय पर अपने स्थान पर पहुंचें ताकि उन्हें किसी प्रकार की भीड़-भाड़ का सामना न करना पड़े। इसके लिए रुट चार्ट भी जारी किया गया है -
बाह्य जनपदीय डायवर्जन प्लान
1. जनपद गाजीपुर, मऊ से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद चंदौली, सोनभद्र को जाने वाले वाहन-
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
* चार पहिया वाहन सदहा से बायें रिंगरोड होकर अपने गतव्य को जायेंगे।
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन सदहा से दाहिने मुड़कर रिंगरोड से रखौना ओवरब्रिज से होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।
2. जनपद आजमगढ़ से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद चंदौली, सोनभद्र को जाने वाले वाहन-
* सभी बड़े एवं मालवाहक का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
* चार पहिया वाहन आजमगढ़ अण्डरपारा (बावन बीघा) से बाये रिंगरोड होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन आजमगढ़ अण्डरपास (बावन बीघा) से दाहिने मुड़कर रिंगरोड से रखौना ओवरब्रिज से गंतव्य को जायेंगे।
3. जनपद जौनपुर से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद चंदौली, सोनभद्र को जाने वाले वाहन-
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
* चार पहिया वाहन रिंगरोड से बाये होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन हरहुआ से रखौना ओवरब्रिज से होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।
4. जनपद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज को जाने वाले वाहन-
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन रिंगरोड होकर हरहुआ से बाबतपुर से अपने गंतव्य को जायेंगे।
5. जनपद चंदौली, सोनभद्र एवं मिर्जापुर से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर को जाने वाले वाहन-
* सभी बड़े एवं नालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन नेशनल हाइवे 02 से रखौना से रिंगरोड होकर अपने गतव्य को जायेंगे।
6. जनपद प्रयागराज से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर को जाने वाले वाहन-
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन नेशनल हाइवे 02 से रखौना अण्डरपास से रिंग रोड के माध्यम से अपने गतव्य को जायेंगे।
7. जनपद भदोही से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर को जाने वाले वाहन-
* सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
* सभी बड़े एवं नालवाहक वाहन रिंग रोड के माध्यम से अपने गतव्य को जायेंगे।
शहर के अंदर ट्रैफिक रोक, बैरियर एवं डायवर्जन प्लान
1. शूजाबाद पुलिस चौकी- शूजाबाद चौकी से किसी भी प्रकार के चाहन को राजघाट की तरफ नहीं आने दिया दिया जायेगा, इन वाहनों को रामनगर की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा, जो पार्किंग P-29 लंका मैदान रामनगर में ही पार्क कराये जायेंगे।
2. भदऊ चुगी तिराहा- भवऊ चुगी से मैसासुर घाट की तरफ किसी भी प्रकार के वाहनों को नहीं आने दिया जायेगा। इन वाहनो को पार्किग P-27 रेलवे कॉलोनी के मैदान में पाक कराया जायेगा। समयानुसार पास युक्त वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेगें।
3. लाट भैरव बौकी/कज्जाकपुरा ओवरब्रिज के नीच लाट भैरव चौकी कज्जाकपुरा ओवरब्रिज की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन भदउचुंगी की तरफ नहीं
जाने दिया जायेगा। समयानुसार पास युक्त वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेगें।
4. जलालीपुर ओवरब्रिज ढलान के पास डायवर्जन- जलालीपुर ओवरब्रिज ढलान के आगे किसी प्रकार के वाहन को भदउचुंगी की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा तथा भदउचुंगी की तरफ जाने वाले दो पहिया वाहनों को P-28 जलालीपुरा ओवरब्रिज के ऊपर पार्क कराया जायेगा। सनवानुसार पास युक्त वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेगें।
5. गोलगड्डा तिराहा- गोलगड्डा से किसी भी किसी प्रकार के वाहनों को विशेवस्गंज की तरफ नहीं आने दिया जायेगा। इन वाहनो को यू-टर्न कराकर
लकडमण्डी की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। समयानुसार पास युक्ताः वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेगें।
6. लकडमण्डी तिराहा लकड़मण्डी तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहनों को गोलगड्डा, भदउयुगी की तरफ नहीं जाने दिये जायेगा इन वाहनों को वहीं से डायवर्ट कराकर कैण्ट ओवरब्रिज होते हुए अपने गन्तव्य को जायेगें। समयानुसार पास युक्त वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेंगे।
7. विशेवरगज तिराहा मछोदरी की तरफ से आने वाले समस्त प्रकार के वाहनों को विशेवरगंज तिराहा से आगे नहीं जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को गोलगड्डा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा।
8. मैदागिन चौराहा- मैदागिन चौराहे से किसी भी प्रकार के वाहनों को बाना चौक होते हुये गौदौलिया की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। जिनमें चार पहिया तीन पहिया/पैडल रिक्शा शामिल है, को कबीर चौरा एवं विशेश्वरगंज तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा। चार पहिया वाहन मैदागिन स्थित टाउनहॉल पार्किंग P-10 में पार्क कराये जायेंगे।
9. काशिका तिराहा-कशिका से पिपलानी, कबीर चौरा की तरफ कोई भी वाहन नहीं जायेगें।
10. लहुराबीर चौराहा- लहुराबीर चौराहा से किसी भी प्रकार के चारुतीन पहिया वाहनों को बेनिया की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को नलदहिया
चौराहा एवं कशिका तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा।
11. बेनिया तिराहा- वेनिया तिराहे से किसी भी प्रकार के चार तीन पहिया वाहनों को रामापुरा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों में से चार पहिया प्राइवेट वाहनों को बेनिया पार्किंग P-06 में पार्क कराया जाएगा तथा तीन पहिया वाहन को पियरी की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
12. रामापुरा चौराहा- रानापुरा चौराहे से गोदौलिया की तरफ किसी दशा में चार पहिया वाहन को नहीं जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को लक्सा एवं बेनिया तिराहा की तरक डायवर्ट कर दिया जायेगा।
13. गोदौलिया चौराहा- गोदौलिया चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को किसी भी दशा में मैदागिन व दशाश्मेध घाट की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों रामापुरा एवं सोनारपुरा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा। दो पहिया वाहनों को गौदोलिया स्थित मल्टीलेवेल पार्किंग P-06 में ही पार्क कराया जायेगा।
14. लक्सा तिराहा- लक्सा तिराहा से रामापुरा की तरफ किसी दशा में कोई भी वाहन को नही दिया जाने दिया जाएगा, इन वाहनों को गुरुबाग एवं औरंगाबाद की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा।
15. सोनारपुरा तिराहा सोनारपुरा तिराहा से गोदौलिया चौराहा की तरफ किसी प्रकार के बाहन को नहीं जाने दिया जाएगा, इन वाहनों को ब्रॉडवे तिराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
16. अग्रवाल तिराहा- अग्रवाल तिराहा से अस्सी की तरफ किसी प्रकार के वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा. इन वाहनों को ब्रॉडवे तिराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
17. ब्रॉडवे तिराहा- ब्रॉडवे तिराहा से अग्रवाल तिराहा की तरफ किसी प्रकार के वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा, इन वाहनों को पार्किंग स्थल P-18 ब्राडये से
रविन्द्रपुरी कालोनी के सामने सड़के के दोनों तरफ वाहन को पार्क किये जायेगे।
वाराणसी एवं आस पास के विभिन्न जनपदों से आये श्रद्धालुजनों एवं दर्शनर्थियो के लिए सुगम यातायात व्यवस्था हेतु शहर में आटो एवं ई-रिक्शा के लिए निम्नलिखित मार्ग प्रस्तावित किया गया है।
1. आटो रूट 01- गोलगड्डा तिराहा से लकडमण्डी से सम्पूर्णानन्द से अमर उजाला से लहुराबीर से कबीरचौरा से मैदागिन से विशेवस्गंज से गोलगड्डा तिराहा से पुनः चौकाघाट।
2. आटो रूट 02- लहुराबीर से जयसिंह चौराहा से मलदहिया चौराहा से साजन से सिगरा से रथयात्रा से महमूरगंज से मण्डुआडीह चौराहा से भिखारीपुर से
सुन्दरपुर से नरिया से मालवीय चौराहा से लंका लका
3. आटो रूट 03- लंका से नरिया से सुन्दरपुर से भिखारीपुर तिराहा से बी०एल० डब्लू० से मण्डुवाडीह से लहरतारा से कैंट रेलवे स्टेशन तक, से वापसा
4. आटो रूट 04- लंका से नरिया से सुन्दरपुर से भिखारीपुर ति…
इण्ट कालेर के अन्तर तथा पाउड़ी के बगल में, खोजवा रोड (चार पहिया 1.0)
P-03- पीडीआर पार्किंग थाना लक्सा,
(दो पहिया-200, चार पहिया-200)
P-04-मजदा टाकिज थाना लक्सा,
(दो पहिया-200, चार पहिया-20)
P-05- गोदौलिया मल्टीलेवल पार्किंग, (दो पहिया -200)
(समय 15.00 बजे तका)
P-06- बेनियाबाग पार्किंग, (दो पहिया-100/चार पहिया-500)
(समय 15.00 बजे तक)
P-07-जय नारायण इण्टर कालेज मैदान पार्किंग,
(दो पहिया/चार पहिया-100)
P-08- सनातन धर्म इण्टर कालेज मैदान पार्किंग,
(दो पहिया-200)
P-09- सीएबएस स्कूल मैदान तथा कमच्छा एवं खोजवा रोड किनारे (दो पहिया-100/धार पहिया-25)
P-10- टाउनहाल पार्किंग मैदान। (चार पहिया-200)
मैदागिन चौराहा की तरफ से घाट हेतु
P-11- हरिश्चन्द्र कालेज के सामने बायें हाथ। (वीवीआईपी चार पहिया वाहन-50)
P-12- शव वाहनों की पार्किंग हरिश्वन्द्र डिग्री कालेज के सामने दाहिने तरफ। (दो पहिया-300)
P-13- सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वीसी कार्यालय गेट के पास। (चार पहिया-200)
P-14- राजकीय ITI कॉलेज बीसी आवास के पास (दो पहिया 500/चार पहिया-50)
P-15- क्वीन्स इण्टर कालेज का मैदान। (दो पहिया-500)
P-16- चित्रकूट रामलीला मैदान, लकडमण्डी (आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने) (चार पहिया- 50 वाहन)
अस्सी एवं सामने घाट पुल की तरफ से घाट हेतु
P-17- नरिया से हैदराबाद रोड पार्किंग। -बस) 200(
P-18- ब्राडवे से रविन्द्रपुरी कालोनी के सामने सड़के के दोनो तरफ। (दो पहिया-500/चार पहिया-250)
P-19- हाइकोर्ट जजेज कंपाउण्ड के बगल में सामने घाट पुल के नीचे पार्किंग। (चार पहिया-50)
P-20- कृष्णा वाटिका शिवपूजन का प्लाट सनबीम से आगे पार्किंग। (चार पहिया-100)
P-21- सुरेन्द्र पटेल का प्लाट (सामने घाट के सामनें) पार्किंग। (चार पहिया-60)
P-22 - VIP पार्किंग रविदास पार्क। (दो पहिया-100/चार पहिया-50)
जनपद वाराणसी में वीवीआईपी /अन्य विशिष्ट अतिथियों के नमो घाट हेतु
पुलिसलाइन तिराहा से चौकाघाट से लकड़मण्डी से गोलगड्डा से भदऊ चुंगी होते हुए नमोघाट पार्किंग स्थल
P-23- सर्व सेवा संघ का खाली मैदान। (दो पहिया-300/चार पहिया-200)
P-24- पानी टंकी के नीचे रेलवे का खाली मैदान। (अधिकारी/विधायकगण एव पुलिस स्कार्ट वाहन)
P-25- वीवीआईपी फ्लीट एवं वीवीआईपी पास धारक हेतु हेलीपैड पार्किंग। (चार पहिया-70)
P-26- वीआईपी पास धारक वाहनों की पार्किंग ढाल के नीचे। (चार पहिया-60)
P-27- भदुऊ चुंगी के दाहिने के तरफ रेलवे विभाग का मैदान। (दो पहिया-100/चार पहिया-20)
P-28- जलालीपुरा रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर (दो पहिया-1000)
जनपद चंदौली से राजघाट आने वाले हेतु (पड़ाव से शूजाबाद पार्किंग स्थल को जा सकेंगें)
P-29 लंका मैदान, रामनगर (दो पहिया वाहन 500)
P-30 अघोर आश्रम के सामने मैदान (चार पहिया 500, दो पहिया 500)
महत्वपूर्ण
दिनाक 05.11.2025 को देव दीपावली के अवसर पर मैदागिन से गोदौलिया के बीच कोई वाहन नहीं चलेगा।
वीवीआईपी मंत्रीगण/न्यायाधीश उनके स्कोर्ट वाहन की पार्किंग व्यवस्था P-11 मैदागिन पर ही की गयी है, गोल्फ कार्ट के जरिये काशी विश्वनाथ हेतु दर्शन करने जा सकेंगें।
मैदागिन चौराहे से गोदौलिया चौराहा से पाण्डेय हवेली से सोनारपुरा से अस्सी मार्ग से अस्सी तक वाहन शाम 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बंद रहेंगे।
भदऊ चुंगी से नमो घाट । राजघाट से शूजाबाद चौकी तक 13.00 बजे से वाहनों का संचालन बन्द रहेगा। चार पहिया। दो पहिया वाहन नही जायेगें, केवल पैदल यात्री ही राजघाट की तरफ आयेगें।
शूजाबाद से राजघाट की तरफ दिनांक 05.11.2025 को मालवाहक वाहनों का प्रवेश नही होगा, मात्र 11.00 बजे तक पड़ाव की तरफ निकासी होगी।
सामनेघाट पुल पूर्वी से लंका की तरफ तक 13.00 बजे से वाहनों का संचालन बन्द रहेगा। चार पहिया। दो पहिया वाहन नही जायेगें, केवल पैदल यात्री ही लंका की तरफ आयेगें।
सामनेघाट पुल पूर्वी से लंका की तरफ दिनांक 05.11.2025 को मालवाहक वाहनों का प्रवेश नही होगा, मात्र 11.00 बजे तक रामनगर की तरफ निकासी होगी।
