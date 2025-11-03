जागरण संवाददाता, वाराणसी। वर्षों की भांति इस वर्ष भी धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा स्नान देव दीपावली का पवित्र त्यौहार दिनांक 05.11.2025 को मनाया जायेगा। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और विष्णु जी ने मत्स्य अवतार भी लिया था। देव दीपावली का यह पर्व देवताओं द्वारा मनाया जाता है। वाराणसी, जो कि पौराणिक धार्मिकता और भगवान शिव की प्राचीन नगरी में देव दीपावली का यह पवित्र त्यौहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी के जल से स्नान करते हैं और नदी के किनारे दीपदान करते हैं। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करने, लेजर शो और नापिंग प्रेजेंटेशन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के गंगा नदी के किनारे आकर दीपदान करने की संभावना है। यह आयोजन न केवल वाराणसी के लिए, बल्कि सीमावर्ती जनपदों और अन्य प्रांतों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान और देव दीपावली के दौरान वाराणसी नगर क्षेत्र में यातायात का दबाव काफी बढ़ सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आमजनमानस के सुगम आवागमन हेतु यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा रही है।

यातायात पुलिस ने बताया है कि इस दौरान विशेष मार्गों पर यातायात को नियंत्रित किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, पुलिस द्वारा विशेष चौकियों की स्थापना की जाएगी, जहां यातायात पुलिस के अधिकारी श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करेंगे।

इस अवसर पर, वाराणसी नगर निगम द्वारा भी सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गंगा नदी के किनारे दीपदान के लिए विशेष स्थानों का चयन किया गया है, जहां श्रद्धालु आसानी से दीप जलाकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकें।

इस पवित्र अवसर पर, वाराणसी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों का गायन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे इस अवसर पर अपने साथ जल, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, सभी श्रद्धालुओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे गंगा नदी के किनारे सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने द्वारा जलाए गए दीपों को सही स्थान पर ही रखें।

इस पवित्र अवसर पर, वाराणसी में आने वाले श्रद्धालुओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समय पर अपने स्थान पर पहुंचें ताकि उन्हें किसी प्रकार की भीड़-भाड़ का सामना न करना पड़े। इसके ल‍िए रुट चार्ट भी जारी क‍िया गया है -

बाह्य जनपदीय डायवर्जन प्लान 1. जनपद गाजीपुर, मऊ से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद चंदौली, सोनभद्र को जाने वाले वाहन- * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। * चार पहिया वाहन सदहा से बायें रिंगरोड होकर अपने गतव्य को जायेंगे। * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन सदहा से दाहिने मुड़कर रिंगरोड से रखौना ओवरब्रिज से होकर अपने गंतव्य को जायेंगे। 2. जनपद आजमगढ़ से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद चंदौली, सोनभद्र को जाने वाले वाहन- * सभी बड़े एवं मालवाहक का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। * चार पहिया वाहन आजमगढ़ अण्डरपारा (बावन बीघा) से बाये रिंगरोड होकर अपने गंतव्य को जायेंगे। * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन आजमगढ़ अण्डरपास (बावन बीघा) से दाहिने मुड़कर रिंगरोड से रखौना ओवरब्रिज से गंतव्य को जायेंगे। 3. जनपद जौनपुर से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद चंदौली, सोनभद्र को जाने वाले वाहन- * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। * चार पहिया वाहन रिंगरोड से बाये होकर अपने गंतव्य को जायेंगे। * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन हरहुआ से रखौना ओवरब्रिज से होकर अपने गंतव्य को जायेंगे। 4. जनपद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज को जाने वाले वाहन- * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन रिंगरोड होकर हरहुआ से बाबतपुर से अपने गंतव्य को जायेंगे। 5. जनपद चंदौली, सोनभद्र एवं मिर्जापुर से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर को जाने वाले वाहन- * सभी बड़े एवं नालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन नेशनल हाइवे 02 से रखौना से रिंगरोड होकर अपने गतव्य को जायेंगे। 6. जनपद प्रयागराज से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर को जाने वाले वाहन- * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन नेशनल हाइवे 02 से रखौना अण्डरपास से रिंग रोड के माध्यम से अपने गतव्य को जायेंगे। 7. जनपद भदोही से वाया वाराणसी नगर होकर जनपद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर को जाने वाले वाहन- * सभी बड़े एवं मालवाहक वाहन का वाराणसी नगर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। * सभी बड़े एवं नालवाहक वाहन रिंग रोड के माध्यम से अपने गतव्य को जायेंगे। शहर के अंदर ट्रैफिक रोक, बैरियर एवं डायवर्जन प्लान 1. शूजाबाद पुलिस चौकी- शूजाबाद चौकी से किसी भी प्रकार के चाहन को राजघाट की तरफ नहीं आने दिया दिया जायेगा, इन वाहनों को रामनगर की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा, जो पार्किंग P-29 लंका मैदान रामनगर में ही पार्क कराये जायेंगे।

2. भदऊ चुगी तिराहा- भवऊ चुगी से मैसासुर घाट की तरफ किसी भी प्रकार के वाहनों को नहीं आने दिया जायेगा। इन वाहनो को पार्किग P-27 रेलवे कॉलोनी के मैदान में पाक कराया जायेगा। समयानुसार पास युक्त वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेगें।

3. लाट भैरव बौकी/कज्जाकपुरा ओवरब्रिज के नीच लाट भैरव चौकी कज्जाकपुरा ओवरब्रिज की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन भदउचुंगी की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। समयानुसार पास युक्त वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेगें। 4. जलालीपुर ओवरब्रिज ढलान के पास डायवर्जन- जलालीपुर ओवरब्रिज ढलान के आगे किसी प्रकार के वाहन को भदउचुंगी की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा तथा भदउचुंगी की तरफ जाने वाले दो पहिया वाहनों को P-28 जलालीपुरा ओवरब्रिज के ऊपर पार्क कराया जायेगा। सनवानुसार पास युक्त वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेगें।

5. गोलगड्‌डा तिराहा- गोलगड्‌डा से किसी भी किसी प्रकार के वाहनों को विशेवस्गंज की तरफ नहीं आने दिया जायेगा। इन वाहनो को यू-टर्न कराकर लकडमण्डी की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। समयानुसार पास युक्ताः वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेगें। 6. लकडमण्डी तिराहा लकड़मण्डी तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहनों को गोलगड्‌डा, भदउयुगी की तरफ नहीं जाने दिये जायेगा इन वाहनों को वहीं से डायवर्ट कराकर कैण्ट ओवरब्रिज होते हुए अपने गन्तव्य को जायेगें। समयानुसार पास युक्त वाहन ही नमो घाट की तरफ जा सकेंगे।

7. विशेवरगज तिराहा मछोदरी की तरफ से आने वाले समस्त प्रकार के वाहनों को विशेवरगंज तिराहा से आगे नहीं जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को गोलगड्डा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। 8. मैदागिन चौराहा- मैदागिन चौराहे से किसी भी प्रकार के वाहनों को बाना चौक होते हुये गौदौलिया की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। जिनमें चार पहिया तीन पहिया/पैडल रिक्शा शामिल है, को कबीर चौरा एवं विशेश्वरगंज तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा। चार पहिया वाहन मैदागिन स्थित टाउनहॉल पार्किंग P-10 में पार्क कराये जायेंगे।

9. काशिका तिराहा-कशिका से पिपलानी, कबीर चौरा की तरफ कोई भी वाहन नहीं जायेगें। 10. लहुराबीर चौराहा- लहुराबीर चौराहा से किसी भी प्रकार के चारुतीन पहिया वाहनों को बेनिया की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को नलदहिया चौराहा एवं कशिका तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। 11. बेनिया तिराहा- वेनिया तिराहे से किसी भी प्रकार के चार तीन पहिया वाहनों को रामापुरा की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों में से चार पहिया प्राइवेट वाहनों को बेनिया पार्किंग P-06 में पार्क कराया जाएगा तथा तीन पहिया वाहन को पियरी की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।

12. रामापुरा चौराहा- रानापुरा चौराहे से गोदौलिया की तरफ किसी दशा में चार पहिया वाहन को नहीं जाने दिया जायेगा, इन वाहनों को लक्सा एवं बेनिया तिराहा की तरक डायवर्ट कर दिया जायेगा। 13. गोदौलिया चौराहा- गोदौलिया चौराहा से किसी भी प्रकार के वाहन को किसी भी दशा में मैदागिन व दशाश्मेध घाट की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों रामापुरा एवं सोनारपुरा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा। दो पहिया वाहनों को गौदोलिया स्थित मल्टीलेवेल पार्किंग P-06 में ही पार्क कराया जायेगा।