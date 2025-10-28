Language
    चक्रवात मोंथा का असर: दक्षिण पूर्व रेलवे ने तीन एक्सप्रेस और आठ मेमू ट्रेनें की रद

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:04 PM (IST)

    चक्रवात मोंथा के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने तीन एक्सप्रेस और आठ मेमू ट्रेनें रद्द कर दी हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हावड़ा-पुरी, हावड़ा-दीघा और शालीमार-भुवनेश्वर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें रद्द की गई हैं। रेलवे ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताया है और स्थिति सामान्य होने पर परिचालन फिर से शुरू करने की बात कही है।

    Hero Image

    फाइल फोटो।



    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । चक्रवात ‘मोंथा’ के प्रभाव को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 28 अक्टूबर को भुवनेश्वर से प्रस्थान करने वाली तीन प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद करने की घोषणा की है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। रद की गई ट्रेनों में ट्रेन संख्या 18463 भुवनेश्वर–बेंगलुरु प्रशांति एक्सप्रेस, 17015 भुवनेश्वर–सिकंदराबाद विशाखा एक्सप्रेस, और 20851 भुवनेश्वर–पुदुच्चेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं।

    इसके साथ ही चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 18189 टाटानगर–एरणाकुलम जंक्शन एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाने का आदेश जारी किया गया है। यह ट्रेन अब टिटलागढ़, लखोई, रायपुर, दुर्ग, नागपुर, बेलमपल्ली, रामगुंडम, वारंगल, खम्माम और विजयवाड़ा होते हुए एरणाकुलम तक पहुंचेगी।

    रेलवे ने इसके अलावा दो ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेशन और शार्ट ओरिजिनेशन के आधार पर संचालित करने की जानकारी भी दी है। इधर, खड़गपुर–टाटा रेलखंड में भारी भीड़भाड़ और वैगन संतुलन के कारण सामान्य रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चक्रधरपुर रेल प्रशासन ने 28 अक्टूबर से 03 नवंबर तक आठ मेमू ट्रेनों का परिचालन रद किया है। ट्रेनों को रद करने से दैनिक यात्रियों को असुविधा हो सकती है। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग और सतर्कता बरतने की अपील की है।

    रद ट्रेनों में शामिल हैं- 68128/68127 टाटानगर–चकुलिया–टाटानगर, 68093/68094 खड़गपुर–झाड़ग्राम–खड़गपुर, 68023/68024 पुरुलिया–झाड़ग्राम–पुरुलिया, और 68015/68016 खड़गपुर–टाटानगर–खड़गपुर मेमू पैसेंजर।



