WTA Finals 2026: एरिना सबालेंका ने मुचोवा को चटाई धूल, 2 सेटों के कड़े मुकाबले में दर्ज की पहली जीत

एपी, इंडियन वेल्स (अमेरिका)। पूर्व विश्व नंबर एक एरिना सबालेंका ने सोमवार को कैरोलिना मुचोवा को 7-6 (2), 7-5 से हराकर 2026 डब्ल्यूटीए फाइनल्स में अपनी पहली जीत दर्ज की। सबालेंका ने दो कड़े सेटों तक चले मुकाबले में मुचोवा को एक घंटे 53 मिनट में शिकस्त दी। अब उनका अगला मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त मीरा आंद्रीवा से होगा।

दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी सबालेंका 2022 के बाद पहली बार बिना किसी ग्रैंडस्लैम खिताब के साल का अंत करेंगी। उनकी प्रतिद्वंद्वी एलेना रिबाकिना के वायरल बीमारी के कारण डब्ल्यूटीए फाइनल्स से हटने के बावजूद सबालेंका साल की नंबर एक खिलाड़ी बनने की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि, 28 वर्षीय सबालेंका के पास पहली बार साल के अंत में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब जीतने का मौका है।

सबालेंका 2022 और 2025 में रही थी उप-विजेता इससे पहले वह 2022 और 2025 में उपविजेता रही थीं। सबालेंका ने ग्रुप-2 के राउंड रॉबिन मुकाबले में मुचोवा के विरुद्ध शुरुआत की। आठ खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में मुचोवा एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थीं, जिनका सबालेंका के खिलाफ जीत-हार का रिकॉर्ड बेहतर था। डब्ल्यूटीए फाइनल्स में पहली बार खेल रहीं मुचोवा ने शुरुआती सेट में दो बार ब्रेक की बढ़त बनाई, लेकिन सबालेंका ने दोनों बार वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया।

रोमांच से भरपूर दूसरा सेट दूसरे सेट में पांच बार सर्विस ब्रेक हुई। मुचोवा ने 3-5 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्कोर 5-5 कर दिया। हालांकि, सबालेंका ने शानदार फोरहैंड विनर लगाकर मुचोवा की सर्विस तोड़ी और 6-5 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने सेट और मैच अपने नाम कर लिया।