तन्वी पत्री ने रचा इतिहास, यूथ ओलिंपिक में रजत जीतने वाली बनीं पहली भारतीय महिला खिलाड़ी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भारत की 15 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री ने गुरुवार को इतिहास रच दिया। वह यूथ ओलिंपिक में महिला सिंगल्स बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं।

सेनेगल के डकार में खेले गए खिताबी मुकाबले में उन्हें मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन चीन की झांग यी शिन के विरुद्ध रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तन्वी ने छह मैच पाइंट बचाए और खुद स्वर्ण पदक जीतने के तीन मौके भी गंवाए।