प्रेट्र, नई दिल्ली। दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को शुक्रवार को भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) के एथलीट आयोग का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है।

वहीं स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू और तैराक साजन प्रकाश को आईओए की आम सभा में खिलाड़ियों का प्रतिनिधि चुना गया। सिंधू और हरमनप्रीत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे। इसलिए चुनाव अधिकारी संजय के श्रीवास्तव ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। हरमनप्रीत भी दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता हैं। सिंधू और हरमनप्रीत दोनों ही पांच दिसंबर को राष्ट्रीय ओलिंपिक निकाय के चुनावों के बाद गठित होने वाली आईओए की कार्यकारी परिषद के सदस्य बन जाएंगे। चानू और साजन भी आईओए की आम सभा में खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों की दो सीटों के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। वे पांच दिसंबर को होने वाले आईओए चुनावों में मतदान करने के पात्र हो गए हैं।