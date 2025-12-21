WTL: काइट्स ने पहली बार जीता डब्ल्यूटीएल खिताब, ईगल्स के सुमित नागल को टाई ब्रेक में मिली हार

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। दक्षिणेश्वर सुरेश ने धैर्य और जोश का शानदार मिश्रण दिखाते हुए ईगल्स के अनुभवी खिलाड़ी सुमित नागल को टाईब्रेक में हराकर काइट्स को शनिवार को विश्व टेनिस लीग (डब्ल्यूटीएल) का पहला खिताब दिलाया। काइट्स ने एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में ईगल्स को 21-19 से शिकस्त दी। दक्षिणेश्वर और नागल पुरुष ¨सग्ल्स के लिए कोर्ट में उतरे, तब काइट्स की टीम 15-13 से आगे थी।

नागल ने टाईब्रेक में शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन शुक्रवार को विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराने वाले दक्षिणेश्वर ने जोरदार वापसी करते हुए 5-4 की बढ़त हासिल करने के बाद बिना किसी परेशानी के सेट और मैच अपने नाम कर लिया।