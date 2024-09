US Open 2024: Jannik Sinner के सिर सजा यूएस ओपन 2024 का ताज, फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को रौंदकर रचा इतिहास

फ्रिट्ज ने मैच से पहले 2022 यूएस ओपन के फाइनलिस्ट कैस्पर रूड और वर्ल्ड नंबर 4 अलेक्जांडर ज्वेरेव जैसे खिलाड़ियों को हराया था, लेकिन शीर्ष रैंकिंग वाले सिनर के खिलाफ वह ज्यादातर समय असमज नजर आए। बता दें कि फ्रिट्ज 2003 में एंडी रोडिक के बाद यूएस ओपन जीतने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन उनका सपना अधूरा रहा।

जैनिक सिनर यूएस ओपन 2024 का खिताब जीतने के बाद एक ही साल में दो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस प्लेयर बने। इस साल जैनिक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। उन्होंने इस साल 55 मुकाबले और 6 खिताब जीते हैं।

Andre Agassi presents Jannik Sinner with his first US Open trophy! 🏆 pic.twitter.com/YGpyScXcbq— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024