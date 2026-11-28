एपी, बोलोग्ना। स्पेन ने अपने स्टार कार्लोस अलकराज के बिना ही गुरुवार को ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर डेविस कप के सेमीफाइनल में ब्रिटेन के विरुद्ध अपना स्थान पक्का कर लिया। वहीं सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव के दम पर जीते जर्मनी को डबल्स में ज्वेरेव का न खिलाना भारी पड़ा और उसकी टीम को अंतत: ब्रिटेन के हाथों 2-1 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।

डेनियल मेरिडा ने टूर्नामेंट में पदार्पण कर रहे ऑस्ट्रिया के जोएल श्वार्ज़लर को 6-4, 6-4 से हराकर छह बार की चैंपियन स्पेन टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद राफेल जोडार ने जुरिज रोडियोनोव को 2-6, 6-0, 6-1 से हराकर स्पेन की जीत पक्की कर दी। र

विवार को ट्यूरिन में एटीपी फाइनल्स जीतने वाले अलकराज को फिटनेस संबंधी समस्याओं के चलते डेविस कप में सिंगल्स मैचों के लिए नहीं चुना गया था। स्पेन ने आखिरी बार 2019 में यह खिताब जीता था। ब्रिटेन की वापसी कैमरन नारी ने जर्मनी के जान-लेनार्ड स्ट्रफ को 6-3, 3-6, 6-2 से हराकर ब्रिटेन को बढ़त दिला दी। हालांकि इस साल फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने वाले ज्वेरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को सिंगल्स मैच में 6-3, 6-2 से हराकर मुकाबला 1-1 बराबर कर दिया।