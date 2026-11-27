राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस की बेटी आयाना पेस भविष्य में भारत की ओर से टेनिस खेलना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें मौजूदा नागरिकता और खेल पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव की उम्मीद है।

20 साल की आयाना फिलहाल ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटेन की खिलाड़ी के रूप में अंतरराष्ट्रीय टेनिस में हिस्सा ले रही हैं। कोलकाता में आयोजित एचसीएल आइटीएफ डब्ल्यू15 टेनिस प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने भारत की ओर से खेलने की इच्छा जाहिर की।