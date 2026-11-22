एपी,तुरीन। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पिछले कई सप्ताह से इस बात के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि वह कार्लोस अलकराज और जानिक सिनर को हराए बिना विश्व नंबर-1 रैंकिंग तक पहुंच गए हैं।

ज्वेरेव अपने पहले दो ग्रैंडस्लैम खिताब भी इन दोनों खिलाड़ियों का सामना किए बिना जीते थे। हालांकि, अब उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का बड़ा मौका मिलने जा रहा है। अलकराज से खिताबी भिड़ंत ज्वेरेव रविवार को एटीपी फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अलकराज से भिड़ेंगे। ज्वेरेव ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव को 7-6 (0), 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।