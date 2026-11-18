तुरीन, एपी। शीर्ष वरीय जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सर्विस पर शानदार खेल दिखाते हुए अमेरिका के बेन शेल्टन को मात देकर एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। यूएस ओपन के फाइनल में भी शेल्टन पर भारी पड़े ज्वेरेव ने यह मुकाबला 6-2, 7-6 (4) से जीता।

शेल्टन के विरुद्ध अब उनका करियर रिकॉर्ड 7-0 का हो गया है। इस जीत के साथ ज्वेरेव ने साल के शीर्ष आठ खिलाड़ियों के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जबकि शेल्टन का रिकॉर्ड अब एक-एक हो गया है और उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए संभवतः राफेल जोडार के विरुद्ध अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतना होगा।

इससे पहले, आर्थर फिल्स ने अपने साथी और पदार्पण कर रहे जोडार को 4-6, 6-2, 6-2 से हराकर फाइनल्स में अपनी पहली जीत दर्ज की। तीसरी बार फाइनल्स जीतने के लक्ष्य के साथ उतरे ज्वेरेव ने अपने पहले मैच में जोडार को हराया था, और अब इस जीत के साथ उनका रिकॉर्ड 2-0 हो गया है। कार्लोस अल्काराज और जानिक सिनर की चोटों के बाद नंबर एक रैंकिंग हासिल करने को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच ज्वेरेव ने 2024 फाइनल्स के बाद पहली बार लगातार दो मैचों में शीर्ष-10 खिलाड़ियों को हराया है।