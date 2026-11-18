तुरीन, एपी। कार्लोस अलकराज ने एटीपी फाइनल्स में अपने अभियान की शुरुआत दमदार जीत के साथ की। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेनिश खिलाड़ी ने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी फ्रांसिस टियाफो को 72 मिनट में 6-2, 6-2 से शिकस्त दी।

मुकाबले में अलकराज ने 164 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फोरहैंड विनर लगाया, शानदार बैकहैंड लॉब खेला और दूसरी सर्विस पर पूरा नियंत्रण रखा। अलकराज का दबदबा इतना रहा कि टियाफो उनकी दूसरी सर्विस पर एक भी अंक नहीं जीत सके। कार्लोस ने 21 विनर लगाए, जबकि टियाफो के खाते में 12 विनर आए।

अलकराज की एकतरफा जीत अलकराज ने पहले सेट में 4-0 की बढ़त बनाकर इसे 28 मिनट में जीत लिया। दूसरे सेट में भी शुरुआती ब्रेक लेकर उन्होंने मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी। इस जीत से अलकराज का लगातार जीत का सिलसिला 10 मैच तक पहुंच गया। वियना और पेरिस में खिताब जीतने के बाद वह लगातार तीसरा इंडोर खिताब हासिल करने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगता है कि खेल के हर विभाग में वह प्रतिद्वंद्वी से बेहतर हैं, तो चीजें अपने आप उनके पक्ष में होने लगती हैं। तियाफो ने कहा कि कुछ मौकों पर अलकराज सुपरमैन की तरह खेलते हैं और उनकी महानता की सराहना की जानी चाहिए।