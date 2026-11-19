एपी, तुरीन। कार्लोस अलकराज ने एटीपी फाइनल्स में टाइमआउट लेने और बाईं जांघ में पट्टी बंधवाने के बावजूद बढ़िया खेल दिखाते हुए दानिल मेदवेदेव को 6-2, 6-4 से हरा दिया। सात बार के ग्रैंड स्लैम विजेता अलकराज ने इसके साथ ही अपनी जीत का सिलसिला 11 मैचों तक पहुंचा दिया है।

वियना और पेरिस में खिताब जीतने के बाद, अब वे लगातार तीसरा इनडोर खिताब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आठ खिलाड़ियों के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अलकराज ने लगातार दूसरे साल सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। सेमीफाइनल में उनकी जगह फ्रांसिस टियाफो द्वारा स्थानीय खिलाड़ी फ्लावियो कोबोली को 7-6 (6), 6-0 से हराने के बाद पक्की हुई।

अलकराज ने चोट पर दी जानकारी इस साल शीर्ष-पांच खिलाड़ियों के विरुद्ध खेले गए छह मैचों में से यह अलकराज की पांचवीं जीत थी।अलकराज ने कहा, "मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, तभी अचानक मुझे अपनी हैमस्ट्रिंग में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। लेकिन यह बहुत मामूली थी। असल में, उस पल के बाद से मैच खत्म होने तक मैं बहुत अच्छा टेनिस खेल सका।