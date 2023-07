'अगर मैं लड़का होती तो शायद क्रिकेट खेलती', पूर्व टेनिस स्‍टार Sania Mirza ने खोला अपने दिल का राज

Sania Mirza on playing cricket if she were a boy भारत की पूर्व दिग्‍गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा कि अगर वो लड़का होती तो शायद क्रिकेट खेलती। 36 साल की सानिर्या मिर्जा ने हाल ही में टेनिस से संन्‍यास लिया। उन्‍होंने अपना आखिरी मैच दुबई टेनिस चैंपियनशिप्‍स में खेला था। सानिया मिर्जा ने छह ग्रैंड स्‍लैम डबल्‍स खिताब जीते।