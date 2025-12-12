नडाल ने कराई दाहिने हाथ की सर्जरी, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

बार्सिलोना, एपी। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ने अपने दाहिने हाथ में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सर्जरी करवाई है। यह जानकारी उन्होंने शुक्रवार को दी। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि वह इस समस्या से काफी समय से जूझ रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नडाल ने पोस्ट के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें उनके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और वह स्लिंग में रखा गया था। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि वह आस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल पाएंगे, जो अगले साल का पहला ग्रैंड स्लैम है।