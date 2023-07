मार्केटा वोंद्रोसोवा ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन जीता, 2022 की रनर-अप खिलाड़ी को फाइनल में हराया

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा ने ट्यूनिशिया की ओन्स जाबेउर को हराकर विंबलडन महिला चैंपियनशिप जीत ली है। मार्केटा वोंद्रोसोवा शनिवार को 2022 की उपविजेता ओन्स जाबेउर को 6-4, 6-4 से हराकर विंबलडन जीतने वाली सबसे निचली रैंकिंग वाली पहली महिला बन गईं।

वोंद्रोसोवा चेक गणराज्य की 24 वर्षीय बाएं हाथ की खिलाड़ी हैं, जो 42वें स्थान पर हैं और 60 वर्षों में ऑल इंग्लैंड क्लब में खिताब के लिए खेलने वाली पहली गैरवरीय महिला थीं। वोंद्रोसोवा प्रत्येक सेट में पिछड़ के बाद, पहले सेट के आखिरी चार गेम, फिर दूसरे सेट के आखिरी तीन गेम अपने नाम किए। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। वह 2019 में फ्रेंच ओपन के फाइनल में हार गईं थी।

When it all begins to sink in...

Marketa Vondrousova shows off her new silverware from the #Wimbledon balcony