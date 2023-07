पेगुला को हराकर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचीं वोंड्रोसोवा, बनी ऐसा कारनामा करने वाली छठी खिलाड़ी

चेक गणराज्य की गैर वरीयता प्राप्त मार्केटा वोंड्रोसोवा ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को 6-4 2-6 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 24 वर्षीय वोंड्रोसोवा ने इससे पहले ग्रास कोर्ट ग्रैंडस्लैम पर सिर्फ चार बार प्रतिस्पर्धा की थी और वर्ष के तीसरे ग्रैंडस्लैम में इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2021 में दूसरे दौर तक पहुंचना था।

पेगुला को हराकर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचीं वोंड्रोसोवा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। चेक गणराज्य की गैर वरीयता प्राप्त मार्केटा वोंड्रोसोवा ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को 6-4, 2-6, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 24 वर्षीय वोंड्रोसोवा ने इससे पहले ग्रास कोर्ट ग्रैंडस्लैम पर सिर्फ चार बार प्रतिस्पर्धा की थी और वर्ष के तीसरे ग्रैंडस्लैम में इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2021 में दूसरे दौर तक पहुंचना था। वोंड्रोसोवा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चेक गणराज्य की छठी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले पेत्रा क्वितोवा, जाना नोवोत्ना, कैरोलिना प्लिसकोवा, लुसी सफरोवा और बारबोरा स्ट्राइकोवा ऐसा कर चुकी हैं। पहला सेट गंवाने के बाद की वापसी चौथी वरीयता प्राप्त और महिला सिंगल्स वर्ग में ट्रॉफी की प्रबल दावेदार मानी जा रहीं पेगुला ने आसानी से पहले सेट में वोंड्रोसोवा को मात दी। दूसरे सेट में हालांकि वोंड्रोसोवा ने वापसी की और यह सेट अपने नाम किया। तीसरे सेट में अमेरिकी खिलाड़ी वोंड्रोसोवा पर भारी पड़ती दिख रही थीं और एक समय 4-1 से आगे थीं, लेकिन छठे गेम में पेगुला अंक गंवा बैठीं और यहां से वोंड्रोसोवा ने वापसी की। वोंड्रोसोवा ने इसके बाद सभी गेम अपने नाम किए और फोरहैंड विनर लगाकर मैच जीत लिया।

