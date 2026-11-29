प्रेट्र, कोलकाता। 14 वर्षीय जेन्सी कनाबर प्रोफेशनल सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गईं। उन्होंने सानिया मिर्जा के 24 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

सानिया ने साल 2002 में 15 साल 10 महीने की उम्र में हैदराबाद में आईटीएफ सिंगल्स फाइनल में जगह बनाई थी। गुजरात की उभरती हुई खिलाड़ी जेन्सी ने एचसीएल आईटीएफ डब्ल्यू15 कोलकाता टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स की फ्लोरेंटाइन डेकर्स को 6-1, 6-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की।